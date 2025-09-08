خبرگزاری کار ایران
تایید ۱۲ رئیس دانشگاه و مرکز آموزش عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تأیید انتخاب روسای ۱۲ دانشگاه و مرکز آموزش عالی در جلسه کمیته منتخب تأیید رؤسای دانشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه اعلام کرد: در این نشست که با حضور اعضا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، صلاحیت علمی، پژوهشی، آموزشی و مدیریتی رؤسای پیشنهادی دانشگاه‌ها، مرکز همکاری علمی بین‌المللی و مرکز نشر دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. 

فهرست رؤسای تأییدشده دانشگاه‌ها

بر اساس اعلام دبیر شورا، در این جلسه دکتر علی رشیدپور برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، دکتر علی رادفر برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم، دکتر سید رقیه پناهی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، دکتر معروفی آذر برای ریاست دانشگاه مراغه، دکتر مهدی نوری‌پور برای ریاست دانشگاه یاسوج، دکتر محسن محمدی عراقی برای ریاست دانشگاه بین المللی علامه عسگری، دکتر جلال صبا برای ریاست دانشگاه زنجان، دکتر علی آیتی برای ریاست دانشگاه صنعتی قوچان، دکتر محمدنواز رسولی زاده برای ریاست دانشگاه سراوان، دکتر یحیی گردانی برای ریاست دانشگاه سلمان فارسی کازرون مورد تایید اعضای کمیته منتخب تایید روسای دانشگاه‌ها قرار گرفتند. 

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی،  وی عنوان کرد: در این جلسه دکتر امید رضایی‌فر برای ریاست مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین المللی، دکتر امیر مسعود شهرام نیا برای ریاست مرکز نشر دانشگاهی تایید شدند.

