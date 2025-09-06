وحدت و همدلی ضامن امنیت و اقتدار کشور است

وی اظهار کرد: امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همگرایی، همبستگی و ایستادگی در برابر دشمنان مشترک است؛ دشمنانی که با تفرقه‌افکنی و ایجاد ناامنی، به دنبال تضعیف قدرت اسلام و مسلمانان هستند.

سردار رادان در این پیام تصریح کرده، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با الهام از تعالیم نورانی اسلام و در پرتو رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا، وحدت و همدلی را ضامن امنیت و اقتدار کشور می‌داند و بر این باور است که امنیت پایدار، در سایه اتحاد و برادری میان آحاد جامعه اسلامی تحقق می‌یابد.

فرمانده کل انتظامی کشور ضمن تأکید بر ضرورت انسجام و وحدت ملی و اسلامی، تاکید کرده که پلیس همچنان در خط مقدم مبارزه با توطئه‌های دشمنان اسلام ایستاده و با اتکاء به ایمان، وحدت و همبستگی ملت شریف ایران، پاسدار امنیت و آرامش کشور خواهیم بود.