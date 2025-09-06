ضرب و شتم محیط بان شمیرانات توسط متعرضان غیرمجاز/ ضاربان روانه زندان شدند

به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد در تشریح جزئیات این حادثه گفت: سه نفر از متعرضان غیر مجاز که قصد ورود به منطقه حفاظت شده ورجین را داشتند با ممانعت محیط بان گرمابدر رو به رو شدند و در جریان درگیری، این محیط بان از ناحیه صورت و بینی به شدت آسیب دید و با آمبولانس به بیمارستان انتقال یافت.

وی افزود: موضوع بلافاصله به کلانتری اطلاع داده شد و با هماهنگی فرماندهی انتظامی منطقه، ضاربان دستگیر و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

بنا بر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، عباس نژاد با تأکید بر اینکه وظیفه ذاتی محیط بانان، حفاظت از حیات وحش و صیانت از مناطق حفاظت شده است، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست بدون هیچ گونه اغماض از طریق مراجع قضایی با هرگونه تعرض به محیط بانان و محیط زیست برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/