ضرب و شتم محیط بان شمیرانات توسط متعرضان غیرمجاز/ ضاربان روانه زندان شدند

ضرب و شتم محیط بان شمیرانات توسط متعرضان غیرمجاز/ ضاربان روانه زندان شدند
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: یکی از همکاران محیط بان در منطقه حفاظت شده ورجین شمیرانات در جریان ممانعت از ورود غیرمجاز سه متعرض طبیعت، مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد در تشریح جزئیات این حادثه گفت: سه نفر از متعرضان غیر مجاز که قصد ورود به منطقه حفاظت شده ورجین را داشتند با ممانعت محیط بان گرمابدر رو به رو شدند و در جریان درگیری، این محیط بان از ناحیه صورت و بینی به شدت آسیب دید و با آمبولانس به بیمارستان انتقال یافت. 

وی افزود: موضوع بلافاصله به کلانتری اطلاع داده شد و با هماهنگی فرماندهی انتظامی منطقه، ضاربان دستگیر و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند. 

بنا بر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، عباس نژاد با تأکید بر اینکه وظیفه ذاتی محیط بانان، حفاظت از حیات وحش و صیانت از مناطق حفاظت شده است، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست بدون هیچ گونه اغماض از طریق مراجع قضایی با هرگونه تعرض به محیط بانان و محیط زیست برخورد خواهد کرد.

