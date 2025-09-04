خبرگزاری کار ایران
پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد

پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت معوقات بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آن‌ها تا بیست میلیون تومان است و همچنین همه از کارافتادگان از امروز آغاز شد.

به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت معوقات بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آن‌ها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان از امروز آغاز شد. 

گفتنی است؛ پرداخت معوقات همه بازماندگان همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه و سایر بازنشستگان بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه واریز خواهد شد.

