پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد

به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت معوقات بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آن‌ها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان از امروز آغاز شد.

گفتنی است؛ پرداخت معوقات همه بازماندگان همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه و سایر بازنشستگان بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه واریز خواهد شد.

