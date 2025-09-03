خبرگزاری کار ایران
مهلت انتخاب رشته کنکور تمدید شد
معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تا دوشنبه، ۱۷ شهریورماه خبر داد.

به گزارش  ایلنا از سازمان سنجش آموزش کشور، احسان جمالی با اعلام این خبر گفت: انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای تمامی گروه‌های آزمایشی از روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه آغاز شده و پیشتر قرار بود تا روز شنبه، ۱۵ شهریور ماه ادامه داشته باشد.

وی توضیح داد: با توجه به برخی اصلاحات مربوط به رشته‌محل‌های مختلف، به خصوص ظرفیت‌های رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، زمان انتخاب رشته داوطلبان آزمون تا روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه تمدید می‌شود.

