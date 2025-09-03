به گزارش ایلنا، صابر جباری اظهار داشت: موضوع سلامت مدارس و حفظ و ارتقای سلامت دانش‌آموزان، مدیران، معلمان و کارکنان مدارس و همچنین سلامت اولیای دانش‌آموزان همواره برای وزارت بهداشت حائز اهمیت بوده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل کارگروهی تخصصی به نام «کارگروه سلامت مدارس» که متشکل از نمایندگانی از وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش است، راه‌اندازی شده و در این کارگروه موضوعات تخصصی و مسائل مشترک فی‌مابین به بحث گذاشته می‌شود.

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیان کرد: در آستانه سال تحصیلی جدید، مسائل مختلف مرتبط با سلامت دانش‌آموزان و مدارس مانند بهداشت محیط مدرسه، سلامت پایگاه‌های تغذیه و بوفه‌های مدارس، بیماری‌های مرتبط در مدارس به‌ویژه بیماری‌های واگیر، سبک زندگی و رویکردهایی که به سلامت دانش‌آموزان و مدارس کمک می‌کند، در جلسه سه‌شنبه ۱۲ شهریور این کارگروه در ستاد وزارت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جباری با اعلام خبر برگزاری پویش سلامت دهان و دندان مدارس از اول مهرماه، گفت: سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان و همچنین موضوع مهم جوانی جمعیت و نقشی که مدرسه در این زمینه می‌تواند داشته باشد، از دیگر موضوعات مهم مورد تبادل نظر در جلسه کارگروه بود.

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ادامه داد: اتفاق خوب دیگر، راه‌اندازی کانال تخصصی سلامت مدرسه در بستر سامانه شاد است که وزارت بهداشت برای ۱۶ میلیون دانش‌آموز عزیز، والدین گرامی‌شان، مدیران و معلمان مدارس ایجاد کرده است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، جباری با بیان اینکه در این کانال پیام‌های بهداشتی تولیدی ارائه می‌شود که امیدواریم به توسعه سلامت در مدارس و متعاقب آن جامعه کمک کند، گفت: یکی از موضوعات مهم مورد بحث در جلسه امروز کارگروه سلامت مدارس، سنجش بدو ورود دانش‌آموزان در پایه‌های مختلف بود که وزارت بهداشت آن را رصد می‌کند. همچنین بحث توانمندسازی مراقبان که برنامه‌های آن تدوین شده و به مرور اجرایی می‌شود، نیز مطرح شد.

رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اعلام اینکه حدود ۶ هزار مراقب سلامت در کشور داریم، ولی نیاز کشور ۲۰ هزار مراقب است و ۱۴ هزار مراقب سلامت کم داریم، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوب دو سال اخیر، همکاری و هماهنگی با آموزش‌وپرورش برای تربیت دانشجوی رشته بهداشت مدرسه بوده است.

جباری در پایان یادآور شد: این کارشناسان در ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت تربیت می‌شوند تا پس از فارغ‌التحصیلی به استخدام آموزش‌وپرورش درآمده و به توسعه، ترویج و ارتقای بهداشت و سلامت در مدارس کمک کنند.

