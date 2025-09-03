کشف ۲۷۲ قطعه اشیای تاریخی در نکا

به‌ گزارش ایلنا، سرهنگ محمدرضا کردان گفت: در پی اخبار واصله از سوی میراث بانان افتخاری مبنی بر نگهداری اشیای تاریخی -فرهنگی توسط فردی به هویت معلوم در فروشگاه آنتیک فروشی واقع در شهرستان نکا، مامورین یگان حفاظت پس از رصد اطلاعاتی و با همکاری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان نکا و با هماهنگی مقام قضایی، از فروشگاه و منزل فرد مورد نظر بازدید و طی این بررسی تعداد ۲۷۲ قطعه اشیا تاریخی کشف و ضبط کردند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: دستبند، گردنبند، طوق، زنگوله، انگشتر، سر پیکان، ظروف از جنس نقره، مفرغ، آهن و سفال مربوط به دوره‌های عصر آهن تا دوره اسلامی به همراه ۱۹۳ قطعه سکه اصل مربوط به دوره‌های اشکانی ساسانی اسلامی در این اشیای تاریخی کشف شده یافت می‌شود.

سرهنگ کردان ضمن تشکر از همکاری و تعامل دادستانی و فرماندهی انتظامی شهرستان نکا گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم جهت تحقیقات فنی و سیر مراحل قضایی تحویل پلیس آگاهی شهرستان و دادسرای عمومی و انقلاب شد.

