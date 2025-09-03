رئیس سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد:
تسهیلات ویژه برای مشمولان غیرغایب پذیرفته شده کنکور کارشناسی ارشد
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی میتوانند جهت ثبت نام در دانشگاه از تسهیلات تمدید تاریخ اعزام بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا، سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: برابر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به تأخیر در اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، سازمان وظیفه عمومی فراجا تسهیلاتی را برای ادامه تحصیل این دسته از مشمولان در نظرگرفته است که ضوابط آن به شرح ذیل ابلاغ و قابل اجراست:
۱- کلیه دانشجویانی که در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدهاند و به صورت قانونی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ مهلت معرفی دارند، در صورت قبولی در مقطع کارشناسی ارشد مهلت معرفی آنان تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ تمدید میشود.
۲- دارندگان برگ اعزام بدون غیبت به تاریخ مهرماه سال جاری، در صورتی که نامه قبولی دانشگاه برای نیمسال اول را ارائه دهند میتوانند تاریخ اعزام خود را تا یکم آبان ماه ۱۴۰۴ و در صورتی که قبولی نیمسال دوم مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه باشند، تا یکم بهمن ۱۴۰۴ میتوانند از تسهیلات تمدید اعزام استفاده کنند.
مشمولان واجد شرایط برای تمدید تاریخ اعزام به خدمت میبایست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه کنند.
براساس گزارش سایت پلیس، این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان به نشانی www. vazifeh. police. ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.