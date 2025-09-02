خبرگزاری کار ایران
همکاری با UNDP برای نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات خدمات شهری

همکاری با UNDP برای نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات خدمات شهری
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از امضای تفاهم‌نامه جدید میان این سازمان و دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان با اشاره به ضرورت‌های شناسایی‌شده در بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی «جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه» گفت: تجربه این دوران به روشنی نشان داد که تقویت ناوگان خودرویی و ماشین‌آلات تخصصی در شرایط بحرانی، ضرورتی انکارناپذیر است. بر همین اساس، در ادامه همکاری‌های پیشین با UNDP برآن شدیم تا از پتانسیل این نهاد برای تجهیز و توسعه ناوگان ماشین‌آلات تخصصی خدمات شهری و آواربرداری استفاده کنیم. 

وی با بیان اینکه این مشارکت می‌تواند با استفاده از ظرفیت کمک‌های فرامرزی، بخشی از خلأهای موجود در حوزه ماشین‌آلات تخصصی را پر کرده و زمینه ارتقای توانمندی عملیاتی شهرداری تهران را فراهم آورد، افزود: همکاری‌های بین‌المللی نه تنها در تأمین تجهیزات نوین، بلکه در انتقال دانش فنی، ارائه مشاوره‌های تخصصی و آموزش‌های کاربردی نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. بهره‌مندی از این قابلیت‌ها موجب ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان تهرانی خواهد شد و در مواقع بحرانی همچون حوادث طبیعی، جنگ و آواربرداری، سرعت و کیفیت واکنش سازمان پسماند به عنوان دستگاه متولی در شهرداری تهران را افزایش می‌دهد. 

قضاتلو در پایان تأکید کرد: این هم‌افزایی یک فرصت ارزشمند برای شهرداری تهران است تا با تکیه بر تجربیات موفق سایر کشورها و توان فراملی، کیفیت خدمات شهری را ارتقا داده و گام‌های مؤثری در مسیر توسعه پایدار شهری بردارد.

