خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بهره‌برداری از ۵۰ مدرسه در شهر تهران

بهره‌برداری از ۵۰ مدرسه در شهر تهران
کد خبر : 1681010
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهر تهران گفت: هدف‌گذاری شده است که در هر منطقه، حداقل یک مدرسه در دو سه ماه آینده افتتاح شود.

به گزارش ایلنا،  امیر نعمت بنی‌آدم گفت‌: خداوند متعال را سپاسگزاریم که مجمع خیرین مدرسه‌ساز، با درک کامل رسالت خطیر خود، در شرایط حاضر، ده برنامه ویژه جهت جذب خیرین و ایجاد فضای آموزشی مناسب برای دانشجویان، دانش‌آموزان و انجمن‌های اولیا و مربیان تدوین کرده است. این برنامه‌ها، ان‌شاالله، تا پایان شهریورماه به مدارس ابلاغ خواهد شد. این اقدام، گامی بلند و مؤثر در راستای جذب نیکوکاران و تبیین امور خیر، به‌ویژه در حوزه مدرسه‌سازی در جامعه محسوب می‌شود.

بنی‌آدم افزود: باز هم خدا را شاکریم که خیرین بزرگوار، با وجود شرایط دشوار کنونی و تحریم‌های ظالمانه که موجب فشار اقتصادی شده است، پیشگام شده‌اند و الحمدالله حدود ۵۰ مدرسه، آماده بهره‌برداری و افتتاح در مهرماه ۱۴۰۴ است. این اتفاق، موهبت و معجزه الهی است که در چنین شرایطی در تهران محقق شده است.

وی گفت: نباید فراموش کنیم که همراهی و پشتیبانی آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، اصلی‌ترین عامل ترغیب و مشارکت خیرین است و خوشبختانه تعامل بسیار خوبی بین این نهاد‌ها و جامعه خیرین برقرار است.

بنی‌آدم گفت: مردم منتظر تحولی بزرگ در این حوزه هستند. همان‌طور که ایشان اشاره فرمودند و خود به عنوان اولین نفر این حرکت را آغاز کرده‌اند، بدون‌شک، اخبار بسیار خوبی در این زمینه به مردم اعلام خواهد شد.

وی افزود: هدف‌گذاری شده که در هر منطقه، حداقل یک مدرسه در دو سه ماه آینده افتتاح شود. خوشبختانه مجامع خیرین مدرسه‌سار در مناطق مختلف، همگی مشتاق و آماده هستند تا مدارس خود را به بهره‌برداری برسانند. ان‌شاءالله با مساعدت و کمک شهرداری که در صورت محقق شدن، بسیار ارزشمند خواهد بود، شاهد شتاب بیشتری در این مسیر خواهیم بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی