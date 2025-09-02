بهرهبرداری از ۵۰ مدرسه در شهر تهران
رئیس مجمع خیرین مدرسهساز شهر تهران گفت: هدفگذاری شده است که در هر منطقه، حداقل یک مدرسه در دو سه ماه آینده افتتاح شود.
به گزارش ایلنا، امیر نعمت بنیآدم گفت: خداوند متعال را سپاسگزاریم که مجمع خیرین مدرسهساز، با درک کامل رسالت خطیر خود، در شرایط حاضر، ده برنامه ویژه جهت جذب خیرین و ایجاد فضای آموزشی مناسب برای دانشجویان، دانشآموزان و انجمنهای اولیا و مربیان تدوین کرده است. این برنامهها، انشاالله، تا پایان شهریورماه به مدارس ابلاغ خواهد شد. این اقدام، گامی بلند و مؤثر در راستای جذب نیکوکاران و تبیین امور خیر، بهویژه در حوزه مدرسهسازی در جامعه محسوب میشود.
بنیآدم افزود: باز هم خدا را شاکریم که خیرین بزرگوار، با وجود شرایط دشوار کنونی و تحریمهای ظالمانه که موجب فشار اقتصادی شده است، پیشگام شدهاند و الحمدالله حدود ۵۰ مدرسه، آماده بهرهبرداری و افتتاح در مهرماه ۱۴۰۴ است. این اتفاق، موهبت و معجزه الهی است که در چنین شرایطی در تهران محقق شده است.
وی گفت: نباید فراموش کنیم که همراهی و پشتیبانی آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، اصلیترین عامل ترغیب و مشارکت خیرین است و خوشبختانه تعامل بسیار خوبی بین این نهادها و جامعه خیرین برقرار است.
بنیآدم گفت: مردم منتظر تحولی بزرگ در این حوزه هستند. همانطور که ایشان اشاره فرمودند و خود به عنوان اولین نفر این حرکت را آغاز کردهاند، بدونشک، اخبار بسیار خوبی در این زمینه به مردم اعلام خواهد شد.
وی افزود: هدفگذاری شده که در هر منطقه، حداقل یک مدرسه در دو سه ماه آینده افتتاح شود. خوشبختانه مجامع خیرین مدرسهسار در مناطق مختلف، همگی مشتاق و آماده هستند تا مدارس خود را به بهرهبرداری برسانند. انشاءالله با مساعدت و کمک شهرداری که در صورت محقق شدن، بسیار ارزشمند خواهد بود، شاهد شتاب بیشتری در این مسیر خواهیم بود.