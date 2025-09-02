توضیح درباره طرح «چراغ راهنمای تغذیه»

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی بیان داشت: طرح چراغ راهنمای تغذیه برای همه محصولات غذایی نشانگرهایی با سه رنگ سبز، زرد و قرمز ایجاد می‌کند. رنگ سبز به معنی سطح کم قند، نمک و چربی، رنگ زرد نشان‌دهنده میزان متوسط و رنگ قرمز بیانگر میزان بالای قند، نمک یا چربی است. هدف اصلی این طرح، کمک به مصرف‌کنندگان برای انتخاب گزینه‌های سالم و کاهش مصرف محصولات پرخطر است.

پیرصالحی افزود: محصولات با نشان قرمز به دلیل میزان بالای قند، نمک یا چربی، ریسک بالای سلامت دارند و مصرف آن‌ها باید کنترل و کاهش یابد. با این حال، تبلیغات گسترده و مکرر باعث افزایش تقاضای مصرف این محصولات شده و الگوی تغذیه جمعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اهمیت مکانیزم‌های کنترلی و سیاست‌های بازدارنده گفت: اعمال مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان، محدودیت‌های تبلیغاتی و نظارت دقیق بر سطح عرضه، از ابزارهای کلیدی برای کاهش مصرف این محصولات و حمایت از سلامت عمومی به شمار می‌روند. با این حال، منابع مالی حاصل از مالیات‌ها تاکنون به شکل کامل به بخش سلامت تخصیص نیافته است.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، او افزود: این موضوع به عنوان یکی از محورهای اصلی در شورایعالی و سلامت و امنیت غذایی کشور پیگیری خواهد شد تا با هماهنگی بین دستگاه‌ها و اصلاح قوانین، سازوکارهای اجرایی برای کنترل تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان تقویت شود.

