توضیح درباره طرح «چراغ راهنمای تغذیه»

توضیح درباره طرح «چراغ راهنمای تغذیه»
کد خبر : 1680924
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اجرای طرح چراغ راهنمای تغذیه گفت: این طرح با هدف افزایش آگاهی عمومی و کمک به انتخاب سالم‌تر محصولات غذایی اجرا شده است، اما تبلیغات گسترده کالاهای دارای نشان قرمز، مصرف این محصولات را بیشتر کرده و سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی  بیان داشت: طرح چراغ راهنمای تغذیه برای همه محصولات غذایی نشانگرهایی با سه رنگ سبز، زرد و قرمز ایجاد می‌کند. رنگ سبز به معنی سطح کم قند، نمک و چربی، رنگ زرد نشان‌دهنده میزان متوسط و رنگ قرمز بیانگر میزان بالای قند، نمک یا چربی است. هدف اصلی این طرح، کمک به مصرف‌کنندگان برای انتخاب گزینه‌های سالم و کاهش مصرف محصولات پرخطر است. 

پیرصالحی افزود: محصولات با نشان قرمز به دلیل میزان بالای قند، نمک یا چربی، ریسک بالای سلامت دارند و مصرف آن‌ها باید کنترل و کاهش یابد. با این حال، تبلیغات گسترده و مکرر باعث افزایش تقاضای مصرف این محصولات شده و الگوی تغذیه جمعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اهمیت مکانیزم‌های کنترلی و سیاست‌های بازدارنده گفت: اعمال مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان، محدودیت‌های تبلیغاتی و نظارت دقیق بر سطح عرضه، از ابزارهای کلیدی برای کاهش مصرف این محصولات و حمایت از سلامت عمومی به شمار می‌روند. با این حال، منابع مالی حاصل از مالیات‌ها تاکنون به شکل کامل به بخش سلامت تخصیص نیافته است. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، او افزود: این موضوع به عنوان یکی از محورهای اصلی در شورایعالی و سلامت و امنیت غذایی کشور پیگیری خواهد شد تا با هماهنگی بین دستگاه‌ها و اصلاح قوانین، سازوکارهای اجرایی برای کنترل تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان تقویت شود.

