امضای تفاهمنامه همکاری میان کمیته امداد و معاونت اجتماعی قوه قضاییه
کمیته امداد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش ایلنا، کمیته امداد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مددجویان، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در مراسم امضای این تفاهمنامه که با حضور اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و جمعی از مدیران دو دستگاه برگزار شد، با تبریک اعیاد ربیعالاول به ویژه آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) و همچنین تسلیت شهادت شهادت امام حسن عسکری (ع) گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر مردمیسازی امدادرسانی تاکید داشتهاند که تفاهمنامه کمیته امداد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، یکی از جلوههای مردمیسازی امدادرسانی است.
بختیاری راهاندازی حدود 8 هزار مرکز نیکوکاری را یکی دیگر از فعالیتهای کمیته امداد در راستای مردمیسازی دانست و ادامه داد: حدود 5 هزا مورد از این مراکز با محوریت مساجد فعالیت میکنند و اشراف بسیار خوبی بر نیازمندان در سطح محلات دارند.
وی با اشاره به سوابق همکاری کمیته امداد و قوه قضاییه، اظهار کرد: تفاهمنامههای کمیته امداد و قوه قضاییه تاکنون به توانمندسازی تعداد زیادی از مددجویان و خروج آنان از چرخه حمایتی منجر شده به طوری که برخی از مددجویان سابق این نهاد به جمع خیران و حامیان ایتام پیوستهاند.
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه حدود 870 هزار دانشآموز، بیش از 50 هزار دانشجو و 22 هزار نخبه تحت حمایت کمیته امداد هستند، افزود: از ابتدای سال جاری جمع کمک حامیان به ایتام تحت پوشش به 2232 میلیارد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد رشد داشته است.
بختیاری ارتقای آگاهیهای عمومی و حقوقی برای مددجویان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: به دنبال تقویت همکاری با قوه قضاییه در راستای ارتقای امنیت روحی و روانی مددجویان و کاهش آسیبهای اجتماعی هستیم.
وی بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، اندیشمندان و صاحبنظران برای توانمندسازی مددجویان را مهم ارزیابی کرد و گفت: پژوهشهای کاربردی در حوزههای پیشگیری و کاهش جرایم با همکاری قوه قضاییه باید طراحی و اجرا شود.
رئیس کمیته امداد تاکید کرد: یکی از موضوعات مورد توجه در این تفاهمنامه، بحث مجازات جایگزین حبس است که میتوان در راستای توانمندسازی و حمایت از خانوادههای مددجو از این ظرفیت استفاده کرد. همچنین کمک به اجرای طرح بازگشت به تحصیل دانشآموزان ترک تحصیل کرده از دیگر موارد مورد تفاهم میان دو دستگاه است.
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه نیز در این مراسم گفت: یکی از موضوعات مورد توجه در این تفاهمنامه، همافزایی کمیته امداد با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای کمک به نیازمندان است.
وی افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و کمیته امداد در حوزههای مختلف، کارهای مشترک زیادی دارند که از جمله طرح گلریزان اجتماعی که در چند استان اجرایی شده و با استقبال بینظیری روبهرو شده کمکهای ارزشمندی جمعآوری شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ادامه بیان کرد: تلاش میکنیم نگاه خیران را به سمت اولویتهایی که وجود دارد معطوف کنیم و با کمک آنان، آسیبهای اجتماعی را کاهش دهیم.
جهانگیر اظهار کرد: هدف ما در این تفاهمنامه این است که با ظرفیتهای شناخته شده در جامعه در راستای کاهش آسیبها گام برداریم و کمکهایی که جمعآوری میشود به صورت دقیق در راستای اولویتهای کمیته امداد مورد استفاده قرار گیرد.