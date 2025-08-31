خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارائه تسهیلات اشتغالزایی در راستای حمایت از نقش‌آفرینی اقتصادی جوانان

ارائه تسهیلات اشتغالزایی در راستای حمایت از نقش‌آفرینی اقتصادی جوانان
کد خبر : 1680538
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان از تمدید مهلت ثبت‌نام تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان خبر داد و گفت:هدف اصلی این اقدام، توانمندسازی اقتصادی جوانان، حمایت از ایده‌های نوآورانه و کمک به کاهش بیکاری در کشور است.

به گزارش ایلنا، اعظم کریمی مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان از تمدید مهلت ثبت‌نام تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان خبر داد و گفت:با توجه به استقبال گسترده جوانان و درخواست‌های متعدد برای افزایش زمان ثبت‌نام، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مهلت ثبت‌نام برای بهره‌مندی از این تسهیلات را تا ۱۵ شهریورماه سال جاری تمدید کرد.‎

کریمی با اشاره به اهداف این طرح افزود:پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در راستای حمایت از نقش‌آفرینی اقتصادی جوانان، کمک به ورود آنان به بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار طراحی شده است. این تسهیلات با نرخ ترجیحی و بازپرداخت ۴ ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و شامل رسته‌های متنوعی همچون صنعتی، خدماتی، فرهنگی، دانش‌بنیان و مشاغل نوظهور است که در دو قالب ایجادی و توسعه‌ای اعطا خواهد شد.

‎وی تأکید کرد:هدف اصلی این اقدام، توانمندسازی اقتصادی جوانان، حمایت از ایده‌های نوآورانه و کمک به کاهش بیکاری در کشور است. انتظار می‌رود با اجرای این طرح، علاوه بر توسعه کارآفرینی، زمینه برای رشد اقتصادی و اجتماعی جوانان فراهم شود.

‎علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر و شرایط بهره‌مندی از این تسهیلات به پورتال وزارت ورزش و جوانان به نشانی https://msy.gov.ir/ و بخش «فراخوان تسهیلات اشتغالزایی» مراجعه کنند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر