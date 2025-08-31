به گزارش ایلنا، اعظم کریمی مدیرکل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان از تمدید مهلت ثبت‌نام تسهیلات اشتغالزایی ویژه جوانان خبر داد و گفت:با توجه به استقبال گسترده جوانان و درخواست‌های متعدد برای افزایش زمان ثبت‌نام، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مهلت ثبت‌نام برای بهره‌مندی از این تسهیلات را تا ۱۵ شهریورماه سال جاری تمدید کرد.‎

کریمی با اشاره به اهداف این طرح افزود:پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در راستای حمایت از نقش‌آفرینی اقتصادی جوانان، کمک به ورود آنان به بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار طراحی شده است. این تسهیلات با نرخ ترجیحی و بازپرداخت ۴ ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و شامل رسته‌های متنوعی همچون صنعتی، خدماتی، فرهنگی، دانش‌بنیان و مشاغل نوظهور است که در دو قالب ایجادی و توسعه‌ای اعطا خواهد شد.

‎وی تأکید کرد:هدف اصلی این اقدام، توانمندسازی اقتصادی جوانان، حمایت از ایده‌های نوآورانه و کمک به کاهش بیکاری در کشور است. انتظار می‌رود با اجرای این طرح، علاوه بر توسعه کارآفرینی، زمینه برای رشد اقتصادی و اجتماعی جوانان فراهم شود.

‎علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر و شرایط بهره‌مندی از این تسهیلات به پورتال وزارت ورزش و جوانان به نشانی https://msy.gov.ir/ و بخش «فراخوان تسهیلات اشتغالزایی» مراجعه کنند.

