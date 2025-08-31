کشف بیش از ۵ میلیون عدد قرص و مواد مخدر در چهارباغ
فرمانده انتظامی البرز از کشف بیش از ۵ میلیون عدد قرص و مواد مخدر به ارزش ۲هزار میلیارد ریال در شهرستان چهارباغ خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار «حمید هداوند» با اعلام این خبر گفت: با اشراف اطلاعاتی ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان چهارباغ و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، اعضای باندی که اقدام به تهیه و توزیع تعداد زیادی قرص و مواد مخدر در یکی از نقاط شهرستان چهارباغ میکردند توسط عوامل پلیس شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی سه نفر از متهمان در این خصوص دستگیر و مقادیر زیادی قرص و مواد مخدر از آنها کشف گردید.
وی افزود: ماموران در بررسیهای به عمل آمده بیش از ۵ میلیون عدد قرص مخدر و انواع پودر را با مارکهای مختلف به وزن یک تن و سیصد کیلوگرم و به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان از این باند تهیه و توزیع مواد مخدر کشف کرده اند.
به گزارش پلیس، فرمانده انتظامی استان البرز در پایان گفت: مبارزه بیامان با سوداگران مرگ همچنان با جدیت تمام از سوی پلیس دنبال میشود و با قدرت ادامه خواهد داشت.