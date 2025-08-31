معاون بهداشت با اشاره به وضعیت نامطلوب صنعت واکسن‌سازی در ایران گفت: با وجود سابقه ۸۰ ساله در این حوزه، صنعت واکسن‌سازی کشور با پسرفت مواجه شده است.

وی افزود: دو مرکز بزرگ واکسن‌سازی یعنی پاستور و رازی، تولید واکسن‌های روتین مانند دوگانه و ثلاث را متوقف کرده‌اند. همچنین تولیدات بخش خصوصی هنوز به کیفیت و کمیت مورد انتظار نرسیده‌اند.

وی با بیان اینکه اکثر واکسن‌های مورد نیاز کشور وارداتی هستند و مشکلی در زمینه وجود واکسن نیست تاکید کرد: این وابستگی هم ارزبری بالایی دارد و هم در شرایط بحرانی مانند جنگ ۱۲ روزه، انتقال واکسن‌ها با مشکل مواجه می‌شود.

او همچنین بر لزوم حمایت از تولید داخلی تاکید کرد، مشروط بر اینکه تولیدات داخلی از کیفیت لازم برخوردار باشند و به بهانه حمایت، سلامت مردم به خطر نیفتد.

به گزارش وبدا، رئیسی با اشاره به غیرضروری بودن ۴۰ درصد آزمایش‌ها و بخش زیادی از داروهای تجویزی، نظام ارائه خدمات سلامت را نیازمند اصلاح و ساماندهی دانست. وی گفت: این اصلاحات از اهداف مهم اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع هستند.

او افزود: ۷۰ درصد بار سلامت در دنیا بر دوش پزشکان عمومی است، نه متخصصان، و بسیاری از خدمات باید از طریق پزشک عمومی مدیریت و ارجاع شوند.

معاون وزیر بهداشت با ابراز نگرانی از کاهش شدید سن ابتلا به دیابت نوع ۲ و فشار خون، گفت: این بیماری‌ها که قبلاً مختص بزرگسالان بودند، امروز در افراد حدود ۲۰ سال دیده می‌شوند.

وی افزود: ابتلا به این بیماری‌ها در دختران جوان، می‌تواند موجب بروز مشکلات ناباروری در آینده شود.

او همچنین به نقش سبک زندگی ناسالم از جمله چاقی، کم‌تحرکی، و استفاده بیش از حد از فضای مجازی در گسترش بیماری‌های متابولیک اشاره کرد و گفت: این عوامل در بروز زودرس بیماری‌ها بسیار مؤثرند.