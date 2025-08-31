خبرگزاری کار ایران
معاون شهردار تهران:

نباید تلقی شود شهرداری می‌خواهد درختان خشک شوند

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: نگاه ما در شهرداری توسعه فضای سبز و کاشت درختان است و نباید این تلقی صورت بگیرد که عده‌ای در شهرداری به دنبال خشک شدن درختان هستند.

به گزارش ایلنا از شهر، سید احمد علوی در سیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه باید مراقبت جدی از درختان به ویژه با بن بالا صورت بگیرد، اظهار کرد: ما به عنوان عضو شورا و ساکنین مناطق وظیفه داریم که توسعه فضای سبز رخ دهد.  اگر غیر از این باشد، همه ما مسئول خواهیم بود.

مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران نیز گفت: نهادهای نظارتی نیز این موضوع را بررسی کردند و گزارش آن را ارائه خواهند داد. نباید این تلقی صورت بگیرد که عده ای در شهرداری می خواهند درختان خشک شوند. نگاه ما توسعه فضای سبز و کاشت درختان است.

