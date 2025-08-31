دفترچه راهنمای انتخاب رشته امروز منتشر میشود
دفترچه انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ امروز بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، نتایج اولیه نوبت دوم آزمون سراسری به صورت نمره خام و نمره کل در ۲۴ مرداد اعلام شده است. کارنامه شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری است و داوطلبان میتوانند آن را در حساب کاربری خود در سامانه سنجش مشاهده کنند.
کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ روز گذشته ۸ شهریور در اختیار داوطلبان قرار گرفته است، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته میتوانند ۱۵۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.
دفترچه انتخاب رشته امروز (یکشنبه ۹ شهریور) منتشر میشود و برنامهریزی شده است زمان انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در روزهای ۱۱ تا ۱۵ شهریور انجام شود.