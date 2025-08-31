امضای قرارداد اعطای بورس متقابل ایران و عراق

این قرارداد با هدف تقویت روابط دوستانه بین دو کشور و ارتقای همکاری‌ها در زمینه آموزش عالی و نیز توسعه همکاری‌های علمی بین‌‍‌المللی است.

همچنین اتخاذ تدابیر لازم به منظور نهادینه کردن این همکاری‌ها و مبادلات علمی بین مراکز علمی- تحقیقاتی دو کشور و اجرای برنامه مربوط به بورس متقابل دولتی و تسهیل در گسترش همکاری‌های بین دو کشور به ویژه در حوزه امور دانشجویی و اعطای بورس‌های متقابل تحصیلی برای دوره‌های بلند مدت و کوتاه مدت از دیگر اهداف این قرارداد است.

حیدر عبدضهد؛ قائم‌مقام وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی جمهوری عراق روز جمعه هفتم شهریورماه با استقبال سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان وارد ایران شد.

او روز گذشته با حسین سیمایی؛ وزیر علوم دیدار کرد و بازدید از برخی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و امضای تفاهم‌نامه همکاری با رئیس سازمان امور دانشجویان از دیگر برنامه‌های این مقام عراقی است.