خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امضای قرارداد اعطای بورس متقابل ایران و عراق

امضای قرارداد اعطای بورس متقابل ایران و عراق
کد خبر : 1680303
لینک کوتاه کپی شد.

قرارداد اعطای بورس متقابل دولت‌ها بین رئیس سازمان امور دانشجویان و قائم‌مقام وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق به امضا رسید.

به گزارش ایلنا از سازمان امور دانشجویان؛ این قرارداد همکاری که در زمینه اعطای بورس متقابل دولتی تدوین شده است بین سعید حبیبا و حیدر عبدالضهد در تهران به امضا رسید.

این قرارداد با هدف تقویت روابط دوستانه بین دو کشور و ارتقای همکاری‌ها در زمینه آموزش عالی و نیز توسعه همکاری‌های علمی بین‌‍‌المللی است.

همچنین اتخاذ تدابیر لازم به منظور نهادینه کردن این همکاری‌ها و مبادلات علمی بین مراکز علمی- تحقیقاتی دو کشور و اجرای برنامه مربوط به بورس متقابل دولتی و تسهیل در گسترش همکاری‌های بین دو کشور به ویژه در حوزه امور دانشجویی و اعطای بورس‌های متقابل تحصیلی برای دوره‌های بلند مدت و کوتاه مدت از دیگر اهداف این قرارداد است.

حیدر عبدضهد؛ قائم‌مقام وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی جمهوری عراق روز جمعه هفتم شهریورماه با استقبال سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان وارد ایران شد.

او روز گذشته با حسین سیمایی؛ وزیر علوم دیدار کرد و بازدید از برخی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و امضای تفاهم‌نامه همکاری با رئیس سازمان امور دانشجویان از دیگر برنامه‌های این مقام عراقی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر