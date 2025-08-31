سگهای گله یکی از عوامل تهدید یوز
یوز آسیایی، یکی از گونههای نادر و در معرض انقراض کشور، در استان سمنان با چالشهای متعددی از جمله کمبود نیروی محیطبان، خشکسالی و کاهش طعمه مواجه است.
به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به ضرورت تدوین برنامهای ملی برای حفاظت این گونه، وضعیت موجود را نیازمند اقدامات فوری و گسترده بیان کرد.
سعید یوسفپور با اشاره به اهمیت مناطق حفاظت شده استان سمنان گفت: این استان دارای ۱۹ درصد از مناطق حفاظت شده کشور، شامل هشت گونه گربهسان و سه ذخیرهگاه زیستکره است و به لحاظ تنوع زیستی یکی از مناطق مهم کشور محسوب میشود.
وی کمبود نیروی انسانی محیطبان را یکی از مشکلات اصلی استان عنوان کرد و افزود: نسبت تعداد محیطبانان به وسعت مناطق تحت مدیریت در استان سمنان پایینترین در کشور است که بر روند حفاظت گونهها به ویژه یوز آسیایی تأثیرگذار است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان گفت: برنامههای فعلی حفاظتی پاسخگوی نیازهای یوز نیست و ضرورت دارد برنامهای ملی برای حفاظت از این گونه تدوین شود.
یوسفپور عوامل تهدید یوز را شامل خشکسالی، کاهش جمعیت طعمهها، رقابت با گوشتخواران دیگر (پلنگ، گرگ و کفتار) و همچنین حضور سگهای گله عنوان کرد و گفت: طرح ایمنسازی کریدور توران-میاندشت-خوش ییلاق که با عنوان «یوز کنام پل ابریشم» آغاز شده بود، متوقف شده و تلاشهایی برای از سرگیری آن با استفاده از ظرفیتهای مالیاتی در حال انجام است.
وی با اشاره به گشتزنی شبانهروزی محیطبانان در جادههای منطقه توران برای کاهش تصادفات یوز اظهار داشت: امسال ۶۰ تن علوفه برای زیستگاه توران تأمین و توزیع شده و بخش عمده اعتبارات مرکز تکثیر در اسارت یوز نیز از طریق مسئولیت اجتماعی صنایع تأمین شده است.
یوسفپور درباره اقدامات مرتبط با جاده عباسآباد-میامی گفت: محدودیت سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت حفظ شده و برنامه فنسکشی ۱۰ کیلومتر از دو طرف جاده با اعتبار ۲۳ میلیارد تومان تا یک ماه آینده اجرا خواهد شد.
وی با بیان اهمیت قلادهگذاری یوز برای پایش دقیق حرکات این گونه، افزود: کمبود نیروی انسانی بزرگترین چالش است و از ۴۶۵ نفر چارت مصوب استان، تنها ۱۸۵ نفر مشغول به فعالیت هستند که تعداد محیطبانان ۹۲ نفر است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان همچنین بر نیاز به اصلاح قوانین مربوط به حمل و بهکارگیری سلاح و حمایت بیشتر از محیطبانان تأکید کرد.