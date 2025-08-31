تشریح ضوابط ثبتنام مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت معلم شهید رجایی
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا ضوابط ثبت نام مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت معلم شهید رجایی را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، سردار «رحمان علیدوست» اظهار کرد: با توجه به اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان دانشگاههای فرهنگیان و تربیت معلم شهید رجایی، مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در این دانشگاهها میتوانند از معافیت تحصیلی بهرهمند شوند.
وی گفت: آن دسته از مشمولانی که در پایه خدمتی شهریورماه امسال به مراکز آموزش اعزام شده اند، در صورت قبولی در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت معلم شهید رجایی میتوانند برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر برای ورودی مهرماه از خدمت ترخیص شوند.
به گزارش پلیس، این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www. vazifeh. police. ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.