به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی گفت: بخشی از کمبود داروها ناشی از مشکلات نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده بود؛ شرکت‌هایی که به دلیل کمبود منابع مالی قادر به تهیه مواد اولیه تولید نبودند.

وی افزود: با مذاکرات انجام‌شده با مدیران عامل شرکت‌های دارویی و همکاری بانک مرکزی، افزایش سقف اعتباری شرکت‌ها محقق شد و فرآیند وام‌دهی تسهیل گردید. این اقدام نقش مؤثری در رفع موانع تولید و تأمین دارو داشت.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، او تأکید کرد: تسهیلات مالی فراهم‌شده، زمینه را برای استمرار تولید دارو و کاهش چشمگیر کمبودها فراهم کرد و این روند باید به‌طور مستمر ادامه یابد تا بازار دارویی کشور دچار اختلال نشود.

