رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد؛

افزایش تسهیلات بانکی برای شرکت‌های دارویی

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با هماهنگی بانک مرکزی، سقف اعتباری و تسهیلات بانکی برای شرکت‌های دارویی افزایش یافت و این اقدام به پایداری تولید کمک کرده است.

به گزارش ایلنا،  مهدی پیرصالحی گفت: بخشی از کمبود داروها ناشی از مشکلات نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده بود؛ شرکت‌هایی که به دلیل کمبود منابع مالی قادر به تهیه مواد اولیه تولید نبودند. 

وی افزود: با مذاکرات انجام‌شده با مدیران عامل شرکت‌های دارویی و همکاری بانک مرکزی، افزایش سقف اعتباری شرکت‌ها محقق شد و فرآیند وام‌دهی تسهیل گردید. این اقدام نقش مؤثری در رفع موانع تولید و تأمین دارو داشت. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، او تأکید کرد: تسهیلات مالی فراهم‌شده، زمینه را برای استمرار تولید دارو و کاهش چشمگیر کمبودها فراهم کرد و این روند باید به‌طور مستمر ادامه یابد تا بازار دارویی کشور دچار اختلال نشود.

