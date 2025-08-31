خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

کاهش نسبی دما در در شمال شرق کشور

سازمان هواشناسی از امروز (یکشنبه) تا سه شنبه در شمال شرق و شرق کشور، روند کاهش نسبی دما پیش بینی کرد.

به گزارش ایلنا  از سازمان هواشناسی، آسمان کشور طی پنج روز آینده صاف پیش بینی می‌شود.

طی سه روز آینده در دامنه های البرز واقع در استان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، وزش باد و در ساعات بعد از ظهر رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

چهارشنبه و پنجشنبه در جنوب فارس و کرمان، برخی مناطق هرمزگان، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و در برخی مناطق شمال غرب در ساعات بعداز ظهر و شب افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی و تا روز دوشنبه در برخی نقاط جنوب غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

