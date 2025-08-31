کاهش نسبی دما در در شمال شرق کشور

طی سه روز آینده در دامنه های البرز واقع در استان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، وزش باد و در ساعات بعد از ظهر رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

چهارشنبه و پنجشنبه در جنوب فارس و کرمان، برخی مناطق هرمزگان، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و در برخی مناطق شمال غرب در ساعات بعداز ظهر و شب افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی و تا روز دوشنبه در برخی نقاط جنوب غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.