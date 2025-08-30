رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تاکید کرد
معرفی بستههای تربیت ـ یادگیری کودکستانها به زودی
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به اهمیت محتوای آموزشی و تربیتی نوآموزان، گفت: بستههای تربیت ـ یادگیری مورد تائید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به زودی معرفی میشوند.
به گزارش ایلنا، همزمان با هفتۀ دولت، حمیدرضا شیخالاسلام معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، با اشاره به اینکه همه کودکان از بدو تولد تا ۶ سال تمام مخاطب این سازمان هستند، گفت: خوشبختانه در این دوره به دلیل نگاه ویژه شخص رئیس جمهور و همچنین تاکید وزیر آموزش و پرورش، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک توانست ساختار متناظر استانی خود را ایجاد و راهاندازی کند.
وی افزود: در حال حاضر ۳۲ اداره تعلیم و تربیت کودک ذیل ادارات کل آموزش و پرورش استانها فعال هستند.
شیخالاسلام اعلام شهریه دیرهنگام را یکی از عوامل بروز چالشهای جدی بین موسسین و والدین دانست و ادامه داد: در حالی که در سالهای قبل شهریه در اواسط سال تحصیلی ـ تربیتی اعلام میشد و این موضوع سبب نارضایتی خانوادهها و موسسان بود، برای سال آینده فرایند شهریه از خردادماه امسال آغاز شد و تا پیش از آغاز سال تحصیلی یعنی در شهریور ماه همه کودکستانها و مراکز پیشدبستانی میتوانند شهریه خود را دریافت کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش شفافیت در تعیین شهریه را یکی از مهمترین ویژگیهای شهریه امسال دانست و با برشمردن عوامل تاثیرگذار در تعیین شهریه، خاطرنشان کرد: شهریه در سال تربیتی ـ یادگیری آینده توسط سامانه محاسبه شده و به دلیل کمترین مداخله انسانی در تعیین شهریه، میتوان ادعا کرد فرایند کاملاً شفاف و سیستماتیک انجام شده است.
شیخالاسلام با تاکید بر اهمیت محتوای آموزشی ـ تربیتی، از پایان ارزیابی بستههای تربیت ـ یادگیری خبر داد و یادآور شد: بعد از اعلام فراخوان دریافت محتوای آموزشی، تیم داوران متشکل از متخصصان سراسر کشور در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مستقر شد و فرایند ارزیابی به صورت علمی و دقیق آغاز شد.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اضافه کرد: بستههای تربیت ـ یادگیری مورد تایید این سازمان به زودی به صورت رسمی اعلام میشود؛ این بستهها نیازهای امروز جامعه مخاطب را رفع میکنند و نوآموز را برای ورود به آموزش رسمی آماده خواهند کرد. از طرف دیگر، بستههای تربیت ـ یادگیری تأییدشده توجه ویژهای به موضوع شکلگیری شخصیت کودک دارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه آموزش تغییر در مدل ذهنی است، اظهار کرد: پرورش در جایگاه و مرتبه بالاتر از آموزش قرار دارد؛ زیرا منجر به تربیت میشود و تربیت چیزی جز شناخت ارزشها و به کار بستن آنها نیست.
شیخالاسلام ادامه داد: تربیت از شناخت ارزشها آغاز میشود و بعد از آن فراگیر با برقراری پیوند عاطفی با ارزشها آنان را میپذیرد و در نهایت در زندگی خود به کار میبندد.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تاکید کرد: تربیت با اجبار محقق نخواهد شد؛ بلکه حاصل همافزایی سه ضلع مثلث تربیت و آموزش یعنی فراگیر، خانواده و مدرسه یا کودکستان است.
وی با اشاره به اینکه آموزش آموزش و پرورش مهمترین شاخص توسعه هر کشوری است، تصریح کرد: درآمد سرانه و امید به زندگی دیگر شاخصهای توسعه نیز به آموزش و پرورش وابسته هستند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت آموزش و پرورش، معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان با تعریف بنیه علمی و یافتههای علمی، تفاوت این دو را تشریح و خاطرنشان کرد: رسیدن به بنیه علمی یک فرایند علمی است که باید طبق یک برنامهریزی دقیق محقق شود و این دقیقاً همان مسیری است که نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش باید به سمت آن حرکت کند.