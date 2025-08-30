افزایش دوبرابری تسهیلات فرزندآوری در شهرداری تهران

مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران افزود: اعتبار تخصیص یافته محور اعتبار ویژه فرزند چهارم را ۲۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: در راستای عملی نمودن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص افزایش فرزندآوری تمامی اعتبارات در کوتاهترین زمان ممکن به حساب مشمولین واریز می شود.

بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، وی تخصیص بیش از ۱۷۰۰ فقره تسهیلات ویژه محور نوبهار از ابتدای رونمایی از بسته خرسندساز را سند افتخار مدیریت شهری دانست و اظهارکرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی ایران و در راستای تشویق به امر فرزندآوری و حمایت از خانواده به تصویب رسید که خوشبختانه به رغم عدم تمکین این قانون در بسیاری از دستگاهها، شهرداری تهران پیشرو در اجرای آن بوده است.