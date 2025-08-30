مدیرکل رفاه شهرداری تهران اعلام کرد
افزایش دوبرابری تسهیلات فرزندآوری در شهرداری تهران
مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به افزایش دوبرابری تسهیلات فرزندآوری در شهرداری تهران از پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی به محض ولادت فرزند سوم خبر داد.
به گزارش ایلنا، میثم حسینقلی زاده با بیان اینکه افزایش سرانههای رفاهی همواره به عنوان مهمترین اولویت این اداره کل مورد توجه بوده است، افزایش ۱۰۰ درصدی تسهیلات فرزندآوری ویژه فرزند اول و دوم را از دیگر خدمات مهم رفاهی شهرداری تهران در سال جدید عنوان کرد و افزود: همکاران واحدهای غیرمستقل می توانند به محض تولد فرزند سوم نیز از وام کم بهره ۲۰۰ میلیون تومانی برخوردار شوند که این مبلغ نسبت به سنوات گذشته با افزایش دو برابری توام بوده است.
مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران افزود: اعتبار تخصیص یافته محور اعتبار ویژه فرزند چهارم را ۲۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: در راستای عملی نمودن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص افزایش فرزندآوری تمامی اعتبارات در کوتاهترین زمان ممکن به حساب مشمولین واریز می شود.
بر اساس گزارش روابط عمومی اداره کل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران، وی تخصیص بیش از ۱۷۰۰ فقره تسهیلات ویژه محور نوبهار از ابتدای رونمایی از بسته خرسندساز را سند افتخار مدیریت شهری دانست و اظهارکرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی ایران و در راستای تشویق به امر فرزندآوری و حمایت از خانواده به تصویب رسید که خوشبختانه به رغم عدم تمکین این قانون در بسیاری از دستگاهها، شهرداری تهران پیشرو در اجرای آن بوده است.