در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
راهاندازی ۳۰۰ مدرسه رسمی حفظ قرآن در سال جاری/ اختصاص ۶ ساعت در هفته به حفظ قرآن
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در راستاری راه اندازی مدارس رسمی حفظ قرآن، توضیحاتی ارائه کرد.
«میکائیل باقری» مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره راهاندازی مدارس رسمی حفظ قرآن، گفت: در راستای تحقق تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن که از منویات رهبر انقلاب است، آموزش و پرورش در طول ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته کارهای مختلفی انجام داد است. البته این تلاشها صرفاً توسط آموزش و پرورش نبوده است؛ بلکه همه دستگاهها، بهویژه مؤسسات قرآنی، اقدامات متعددی داشتهاند و نتایج خوبی نیز حاصل شده است.
وی ادامه داد: اما علیرغم کارهای مختلفی که در این حوزه انجام شده است، از آنجایی که در برنامه درسی رسمی موضوع حفظ قرآن وارد نشده است، تنها با اکتفا به فوقبرنامه، درصد امکان تربیت حافظ بسیار پایین خواهد آمد. از این رو در صدد بودیم تا به گونهای موضوع حفظ را با برنامه درسی رسمی پیوند بزنیم.
امسال ۳۰۰ مدرسه حفظ قرآن در سراسر کشور راهاندازی میشود
او اضافه کرد: در برنامه پنجساله هفتم توسعه تکلیفی بر روی دوش آموزش و پرورش گذاشته اند، تحت عنوان راهاندازی ۱۲۰۰ مدرسه رسمی حفظ قرآن که یک سال آن گذشته است. ما برای سال پیش رو ۳۰۰ مدرسه حفظ قرآن را در سراسر کشور راهاندازی خواهیم کرد.
باقری بیان کرد: آموزش و پرورش حدود ۱۶ میلیون دانشآموز و نزدیک به یک میلیون فرهنگی دارد. بسیاری از دانشآموزان در سنی هستند که اگر قرآن را حفظ کنند، هم سریعتر یاد میگیرند و هم محفوظاتشان ماندگارتر خواهد بود. بنابراین اگر آموزش و پرورش در زمینه تربیت حافظان قرآن قدم محکمی بردارد، مسیر تحقق هدف تربیت ۱۰ میلیون حافظ هموار میشود.
وی یادآور شد: گرچه مؤسسات نیز در این راستا تلاشهای خوبی داشتهاند و مخاطبان آنها دانشآموزان هستند، اما ما معتقدیم که اگر موضوع حفظ وارد برنامه درسی شود، قطعاً بهتر است و دانشآموزان تشویق میشوند.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: مدارس رسمی حفظ قرآن همان مدارس معمولی هستند که یا دولتیاند یا غیردولتی؛ شیوهنامه راهاندازی مدارس حفظ قرآن غیردولتی قبلاً ابلاغ شده است. شیوهنامه مدارس دولتی حفظ قرآن نیز در شرف ابلاغ است و برنامه درسی این مدارس نیز توسط سازمان پژوهش تدوین و پیش از مهر ابلاغ خواهد شد.
اختصاص ۶ ساعت در هفته به حفظ قرآن در مدارس رسمی حفظ قرآن
او با اشاره به برنامه درسی مدارس حفظ قرآن افزود: اما تفاوت این مدارس با مدارس دیگر در این است که دانشآموزان شش ساعت در هفته بیش از برنامه درسی معمولی خود در مدرسه میمانند و این شش ساعت، علاوه بر سه ساعت زنگ قرآن آنها خواهد بود. بنابراین، قرآن را بر اساس برنامه درسی که اعلام خواهد شد، حفظ خواهند کرد.
شرایط ورود به مدارس رسمی حفظ قرآن
وی درباره شرایط ورود به مدارس حفظ قرآن بیان کرد: شرایط ورود دانشآموزان به این مدارس نیز از آن جهت که حفظ قرآن خود نیازمند شرایطی است، شامل سه شرط اصلی خواهد بود؛ هم استعداد لازم است، هم علاقهمندی و هم همراهی اولیا. بنابراین اگر دانشآموزی مایل به ثبتنام در این مدارس باشد، باید هم مستعد باشد، هم علاقهمند و هم والدین او همراهی لازم را با برنامه درسی مدرسه داشته باشند.
باقری اظهار کرد: متأسفانه امسال به دلیل تأخیر در ابلاغ این شیوهنامه، تابستان را از دست دادیم؛ اما از سال آینده، دانشآموزانی که بخواهند در این مدارس تحصیل کنند، باید پیش از شروع تابستان ثبتنام کنند. سپس در تابستان یک دوره فشرده ۴۵ روزه را طی خواهند کرد. در این ۴۵ روز، همکاران ما تلاش میکنند حفظ جزء سیام قرآن را در برنامه قرار دهند. در پایان این دوره ۴۵ روزه، دانشآموزانی که تشخیص داده شود هم مستعد و هم علاقهمند هستند، در مدارس ثبتنام خواهند شد.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: این مدارس نیز با اولویت دوره ابتدایی راهاندازی میشوند و پس از آن متوسطه اول. برای متوسطه دوم برنامهای نداریم، زیرا در این مقطع دانشآموزان معمولاً درگیر کنکور و سایر آزمونها هستند.