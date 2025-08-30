شناسایی خانه تیمی تروریستها در خاش+ فیلم
سخنگوی پلیس از سومین عملیات موفق فراجا در ۷۲ ساعت گذشته در مبارزه با تروریسم خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس با اعلام سومین عملیات موفق فراجا در مبارزه با تروریسم طی ۷۲ ساعت گذشته گفت: پس از شناسایی و هلاکت ۸ تروریست دخیل در حادثه تروریستی ایرانشهر و کشف کارگاه تولید مواد منفجره و جلیقههای انتحاری؛ واحدهای مبارزه با تروریسم فراجا کارگاه و خانه تیمی دیگری را در شهرستان خاش شناسایی و کشف کردند.
بنابر اعلام سخنگوی پلیس در این خانه مقداری مواد پیشساز بمب، جلیقههای انتحاری و ادوات نظامی کشف و ضبط شد.
گفتنی است پس از دستور فرمانده کل انتظامی کشور، عملیات گستردهای علیه عوامل جنایتکار و تروریست در دستورکار فراجا قرار گرفته است.