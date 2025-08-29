کشف و ضبط گونه‌ های غیرمجاز در یک پت‌ شاپ متخلف تهران

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، فرهاد زندی در تشریح این خبر بیان داشت: در جریان پایش‌ های دوره‌ ای یگان حفاظت از پت‌ شاپ‌ ها و آکواریوم‌ فروشی‌ های سطح شهر تهران، یک واحد متخلف که در زمینه خرید و فروش گونه‌ های غیرمجاز و سایتیسی فعالیت داشت، شناسایی شد.

وی افزود: در بازرسی از این واحد، گونه‌ های غیرمجاز شامل چهار رتیل، دو عقرب، دو مار پیتون، دو گکو، دو مارمولک خارجی، ۱۶ لاک‌ پشت و ۱۲ ایگوانا کشف و جمع‌ آوری شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: گونه‌ های مکشوفه به مراکز نگهداری مجاز منتقل شده و برای متخلفان نیز پرونده قضایی تشکیل شده است که از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

زندی با تأکید بر برخورد جدی با تخلفات حوزه حیات‌ وحش در استان تهران خاطرنشان کرد: عرضه و خرید و فروش گونه‌ های غیرمجاز تهدیدی برای تنوع زیستی و سلامت عمومی است و یگان حفاظت با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه برخورد خواهد کرد.