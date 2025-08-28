توسعه سامانه هدا، گام بلند ثبت احوال در مسیر احراز هویت در حاکمیت دیجیتال

به گزارش ایلنا، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سامانه هدا (هویت دیجیتال ایرانیان) به عنوان مرجع احراز هویت کشور راه‌اندازی شده و هم اکنون در مسیر توسعه و ارتقا قرار دارد.

وی افزود: این سامانه با هدف رفع نیاز تمامی دستگاه های اجرایی به احراز هویت متقن و تسهیل در ارائه خدمات، طراحی شده و از طریق آن، اطلاعات هویتی شهروندان به صورت برخط با پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور سازمان ثبت احوال تطبیق داده می‌شود و روند احراز هویت در کمترین زمان و دقیق و مطمئن صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان ثبت احوال تاکید کرد: سامانه هدا باید به عنوان زیرساخت اصلی احراز هویت در کشور توسعه و گسترش یابد و تمامی دستگاه‌ها به عنوان درگاه رسمی احراز هویت از آن بهره برداری نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، کارگر اظهار داشت: سامانه هدا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همانند تطبیق چهره و زنده‌سنجی، امکان احراز هویت مطمئن و سریع را فراهم می‌کند و این اقدام، گامی اساسی در مسیر حذف مدارک فیزیکی و ارتقای خدمات دولت الکترونیک است.

