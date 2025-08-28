خبرگزاری کار ایران
توسعه سامانه هدا، گام بلند ثبت احوال در مسیر احراز هویت در حاکمیت دیجیتال

​رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال در راستای تحقق احراز هویت الکترونیک به عنوان ستون اصلی حاکمیت دیجیتال، توسعه سامانه هدا را به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف زیرساختی حاکمیت دنبال می‌کند تا امکان احراز هویت دیجیتال ایرانیان در فضای مجازی را به صورت برخط و ایمن فراهم کند.

به گزارش ایلنا، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سامانه هدا (هویت دیجیتال ایرانیان) به عنوان مرجع احراز هویت کشور راه‌اندازی شده و هم اکنون در مسیر توسعه و ارتقا قرار دارد. 

وی افزود: این سامانه با هدف رفع نیاز تمامی دستگاه های اجرایی به احراز هویت متقن و تسهیل در ارائه خدمات، طراحی شده و از طریق آن، اطلاعات هویتی شهروندان به صورت برخط با پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور سازمان ثبت احوال تطبیق داده می‌شود و روند احراز هویت در کمترین زمان و دقیق و مطمئن صورت می‌گیرد. 

 رئیس سازمان ثبت احوال تاکید کرد: سامانه هدا باید به عنوان زیرساخت اصلی احراز هویت در کشور توسعه و گسترش یابد و تمامی دستگاه‌ها به عنوان درگاه رسمی احراز هویت از آن بهره برداری نمایند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور،  کارگر اظهار داشت: سامانه هدا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همانند تطبیق چهره و زنده‌سنجی، امکان احراز هویت مطمئن و سریع را فراهم می‌کند و این اقدام، گامی اساسی در مسیر حذف مدارک فیزیکی و ارتقای خدمات دولت الکترونیک است.

