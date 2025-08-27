شناسایی ۴۵ هزار تخلف رانندگی توسط بازرسان نامحسوس در ایام اربعین

رئیس اداره نظارت و سازماندهی بازرسان نامحسوس پلیس راهور ادامه داد: در مردادماه سال جاری نیز بیش از ۸۳ هزار تخلف رانندگی با همکاری و مشارکت بازرسان قانونمند، گزارش و در سامانه به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده نقش اثرگذار و مشارکت مؤثر این نیروها در کاهش تخلفات رانندگی و مدیریت ترافیک است.

به گفته سرهنگ شهنوازی، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ۷۵ درصد گزارش‌های ثبت‌شده مربوط به تخلفات درون‌شهری است که بیانگر اهمیت نظارت و کنترل جدی‌تر بر ترددهای شهری است.

وی افزود: از مجموع تخلفات گزارش‌شده در مردادماه، بیش از ۳۰ هزار تخلف فقط در شهر تهران توسط بازرسان نامحسوس به ثبت رسیده است.

رئیس اداره نظارت و سازماندهی بازرسان نامحسوس پلیس راهور درباره ماهیت تخلفات گفت: بیشترین فراوانی تخلفات گزارش‌شده مربوط به حرکت‌ مارپیچ ، سبقت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، عبور از محل ممنوع، توقف در محل ایستادن ممنوع، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، توقف دوبله در معابر و عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط رانندگان و سرنشینان است؛ تخلفاتی که سهم بالایی در شکل‌گیری گره‌های ترافیکی، انضباط شهری و همچنین شدت و وقوع تصادفات دارند.

سرهنگ شهنوازی با قدردانی از همکاری هموطنان قانونمند تأکید کرد: حضور و مشارکت شهروندان در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و احترام به حقوق سایر کاربران ترافیکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای انضباط ترافیکی و کاهش تخلفات دارد، پلیس راهور همواره از مشارکت مسئولانه و گزارش‌های مردمی استقبال می‌کند و این همراهی می‌تواند ضامن سفری ایمن برای همگان و عاملی مهم در کاهش تصادفات باشد.