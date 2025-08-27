عضویت بیش از ۳۰۰ هزار معلم و مدیر در سامانه اجتماعات یادگیری

به گزارش ایلنا، رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی در مراسم افتتاحیه دوره استانی توانمندسازی نیروی انسانی (توانا) در استان زنجان، اظهار کرد: حضور پررنگ مدیران و مسئولان استان به‌روشنی نشان می‌دهد که مسیر تحول و پیشرفت آموزش‌وپرورش، بدون هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه به نتیجه نخواهد رسید.

وی با اشاره به رویکرد متفاوت دولت چهاردهم در حوزه توسعه کشور، افزود: برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر، رئیس‌جمهوری مسیری را انتخاب کرده که نقطه آغاز آن مدرسه است. دکتر پزشکیان با پذیرش ریسک بزرگ، تحولی را آغاز کرده که ثمرات آن در کوتاه‌مدت قابل مشاهده نیست اما آینده‌ساز است. ایشان وعده‌های زودبازده ندادند، بلکه متعهد شدند آموزش در مدارس دولتی را متحول کنند تا فرزندان ایران بهترین فرصت یادگیری را داشته باشند.

معاون آموزش ابتدایی با تأکید بر ضرورت بازطراحی مدارس متناسب با نقش‌های جدید معلمان، اظهار کرد: دانش‌آموزان امروز دیگر شنوندگان مطیع دیروز نیستند. در عصر هوش مصنوعی، اگر نقش مدرسه صرفاً انتقال محفوظات باشد، مرجعیت علمی خود را از دست خواهد داد. اما آنچه فناوری نمی‌تواند جایگزین آن شود، نقش تربیتی معلمان است. برای حفظ این جایگاه باید رویکردها و روش‌های یاددهی و یادگیری متحول شود.

وی با اشاره به کلیدواژه‌های مورد تأکید دکتر پزشکیان همچون خلاقیت، حل مسئله و کار تیمی ادامه داد: برنامه تحولی آموزش‌وپرورش مبتنی بر تغییر نقش معلم از یک مبصر به تسهیل‌گر یادگیری است. این امر نیازمند پذیرش تغییر و درک مزایای مسیر جدید است.

معاون آموزش ابتدایی در بخش دیگری از سخنان خود با معرفی «سامانه اجتماعات یادگیری» به‌عنوان بستر اصلی به‌اشتراک‌گذاری تجارب معلمان، گفت: بیش از ۳۰۰ هزار معلم و مدیر عضو این سامانه هستند. به خلاقیت و توانمندی معلمان باور داریم و به‌جای دیکته‌کردن از بالا، فرصت بروز ابتکار و تبادل تجربه را در این بستر فراهم کرده‌ایم.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با قدردانی از وزیر آموزش‌وپرورش، نقش آموزش‌های حضوری را نیز مکمل این فرایند دانست و تأکید کرد: هیچ فناوری جایگزین ارتباط انسانی معلمان و حلقه‌های میانی آموزش نخواهد شد.

