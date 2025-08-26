به گزارش ایلنا از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، فروش نسخه الکترونیک کتاب‌های علمی و دانشگاهی از طریق سامانه انتشارات دانشگاهی (ساد) از ابتدای شهریورماه 1404 در این نشانی آغاز شد. این سامانه به درخواست و نیاز جامعه دانشگاهی کشور و با هدف گسترش دسترسی به منابع علمی ارزشمند، توسط ایرانداک طراحی و توسعه یافته است.

سامانه «ساد» بستری نوآورانه و اختصاصی برای عرضه کتاب‌های منتشر شده توسط انتشارات دانشگاهی است و به ارتقای کیفیت و امنیت نشر دیجیتال کمک می‌کند. از مهم‌ترین ویژگی‌ها و مزایای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نمایش‌دهنده اختصاصی با قابلیت تغییر رنگ، اندازه و فونت متن، تنظیم فاصله خطوط، تغییر تعداد ستون‌ها، تغییر رنگ پس‌زمینه، یادداشت‌گذاری و امکانات تعاملی پیشرفته؛

حفاظت از حقوق مؤلف و ناشر با بهره‌گیری از ساختار امن و نمایش‌دهنده ویژه؛

ارائه گواهی فروش رسمی توسط ایرانداک به نویسنده یا ناشر بنا به درخواست؛

صرفه‌جویی اقتصادی با حذف چاپ کاغذی و کاهش هزینه برای کاربران؛

حفظ محیط‌زیست با جلوگیری از مصرف کاغذ؛

دسترسی آزاد و رایگان به شمار زیادی از کتاب‌های دانشگاهی برای همه علاقه‌مندان؛

در حال حاضر، قرارداد فروش کتاب‌های انتشارات دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و آینده آموزان آتا در سامانه «ساد» نهایی یا منعقد شده و کتاب‌های این ناشران در حال آماده‌سازی و ورود به سامانه هستند. همچنین، رایزنی برای عقد قرارداد با ده‌ها انتشارات دانشگاهی دیگر در جریان است و به‌زودی دامنه کتاب‌های علمی قابل دسترس در «ساد» به‌طور چشمگیری گسترش خواهد یافت.

توسعه سامانه انتشارات دانشگاهی (ساد) گامی مهم در مسیر دسترسی هوشمند، پایدار و گسترده به دانش دانشگاهی؛ و خدمتی برای امروز و سرمایه‌ای برای آینده آموزش عالی کشور است.

