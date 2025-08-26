معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی:
الگوی جنگلداری اجتماعی برای جنگلهای زاگرس در دستور کار است
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: طرحهای مدیریت صیانتی در حال حاضر برای جنگلهای شمال کشور پیشبینی شده است و برای جنگلهای زاگرس نیز الگوی جنگلداری اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایلنا، رسول اشرفی پور افزود: طرحهای مدیریت صیانتی جنگلهای شمال کشور با رویکردی نوین از سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد. تا پایان سال جاری تشریفات قانونی این طرح برای انتخاب مجریان در ۲۸ حوزه آبخیز به مساحت بیش از ۷۰۰ هزار هکتار در جنگلهای هیرکانی نیز انجام میشود.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: هدف در طرحهای صیانتی توجه به مهمترین اقدامات فنی اجتنابناپذیر جنگل مانند مرمت جادههای جنگلی، حصارکشی دور قطعات، غنیسازی و برنامههای بهداشتی و پرورشی خواهد بود.
وی تصریح کرد: تلاش بر این است که اجرای این طرحها خودگردان باشد و محل درآمد برای جبران اقدامات اجرایی مجریان نیز تودههای موجود زراعت چوب پاییندست است که به سن بهرهبرداری رسیدهاند.
اشرفیپور ادامه داد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، برنامه توسعه عرصههای زراعت چوب در اراضی جلگهای را دارد که جزئی از طرحهای مدیریت منابع طبیعی یا همان طرحهای جنگلداری در چارچوب سند مدیریت پایدار حوزههای آبخیز جنگلی شمال است.
وی درباره برداشت پایههای شکسته و درختان ریشهکن در جنگلهای شمال کشور اظهارکرد: قانونگذار تکلیف برداشت پایههای شکسته افتاده و ریشهکن را مشخص کرده است و برداشت این پایهها در گذشته نیز صورت میگرفته و هیچوقت محل مناقشه نبوده است.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: در کتابهای جنگلشناسی هم به باقیگذاشتن ۵ تا ۱۰ درصد و برخی منابع متاخر تا ۳۰ درصد پایههای خشک سرپا و ریشهکن را داخل جنگل تاکید کرده که بیتردید ما مقید به باقیگذاشتن کلیه پایههای سرپا خشک مانند پایههای زنده در جنگل هستیم.
وی درباره نقش نیروهای حفاظت و جنگلبانان خاطرنشان کرد: در زمان اجرای طرحهای جنگلداری درگذشته همچنین در زمان اجرای طرح جنگلداری همگام با طبیعت، نیروهای جنگل تحت عنوان قرقبانان یا سیمبانان فعالیت داشتند و علاوه بر وظایف فنی، در امر حفاظت نیز موثر بودند اما با اجرای طرح تنفس جنگل و واگذاری حدود ۲۰۰۰ نیرو به ادارات کل منابع طبیعی، نقش آنها تنها حفاظتی شد این در حالیست که وظایف قرقبانی و سیمبانی تکمیل کننده وظیفه گشت و مراقبت است.
به گزارش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، اشرفیپور در پایان تاکید کرد: حفاظت پایدار جنگل تنها بر پایه نیروی فیزیکی ممکن نیست بلکه نیازمند طرح فنی مصوب و حضور کارشناسان در عرصه است.