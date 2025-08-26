به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات پلیس پایتخت در اطلاعیه‌ای ‌اعلام کرد: مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات اخباری را درخصوص شرارت‌های اراذل و اوباشی در منطقه فلاح تهران دریافت کرده و ماموران پس از دریافت خبر سریعا پیگیری آن را دستور کار خود قرار دادند.

با اقدامات و پیگیری‌های شبانه روزی مأموران عامل اصلی شرارت‌های متعدد در منطقه فلاح شناسایی و مشخص شد عامل اصلی این شرارت‌ها دو نفر از اوباش سابقه دار منطقه بوده هستند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه این اراذل در منطقه فلاح طی عملیاتی، اقدام به دستگیری این افراد کردند که متهمین با رویت مأموران قصد درگیری با آنها و فرار در سر داشتند که با هوشیاری و ضرب گلوله مأموران هر دو متهم زمین گیر و دستگیر شدند.

از مخفیگاه این اراذل چندین قبضه سلاح سرد کشف شد و پس از تکمیل پرونده هر دو متهم جهت تعیین و تکلیف قضایی به دادسرا معرفی شدند.

