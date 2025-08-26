در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
آتشسوزی یک انبار کالا در بزرگراه بابایی
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آتش سوزی یک انبار کالا در بزرگراه بابایی تهران خبر داد.
«جلال ملکی» سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۲:۳۳ ظهر امروز یک مورد آتشسوزی در یک انبار کالا با آدرس بزرگراه بابایی به سمت شرق، بعد از شهرک شهید بهشتی اعلام میشود.
وی افزود: محل آتشسوزی یک انبار بزرگ بود که به انبارهای کوچک و بزرگ تقسیم شده بود. در این انبار بیشتر کار مصالح ساختمانی انجام میشد و موادی مانند بشکههای قیر و حتی لوازم خانگی نیز در بخشهایی از این انبارها نگهداری میشد.
او اضافه کرد: این انبارها با سازههایی که مقاومت خوبی نداشتند، مانند داربست و ورقهای شیروانی ساخته شده بود. یکی از انبارها به وسعت حدود ۱۰۰ متر که مقداری مصالح ساختمانی و همچنین لوازم خانگی در آن وجود داشت، دچار آتشسوزی شده و کاملاً شعلهور بود. در کنار آن چند دستگاه خودرو و خاور وجود داشت که آتش در حال سرایت به آن خودروها و انبارهای مجاور بود.
ملکی تصریح کرد: خوشبختانه آتشنشانان سریع رسیدند و عملیات را آغاز کردند و از گسترش آتش به اطراف جلوگیری کردند و مورد مصدوم و تلفات جانی نداشتیم. درنهایت در ساعت ۱۳:۴۰ عملیات به پایان رسید و آتشنشانان محل حادثه را تحویل دادند.