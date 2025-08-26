به گزارش ایلنا، «محمود امانی» دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ارتباطی مجازی با شرکت کنندگان در طرح "سفر یادگیری" که با رویکرد توانمندسازی نیروی انسانی در دوره متوسطه استان کرمان برگزار شد با بیان اینکه چه خوب است که مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در راستای احیا و ارتقای سطح آموزش و پرورش در استان تلاش می کند، افزود: حمایت های مدیران کل از این نوع حرکت های کیفیت بخشی بسیار مهم است، امیدواریم که این جریان کیفیت بخشی استمرار داشته باشد و بیش از پیش تقویت شود.

وی گفت: حضور رئیس جمهور مسعود پزشکیان در راس دولت چهاردهم بسیار مغتنم است، چون اولویت اصلی دولت رفع چالش کمبود فضای آموزشی و کیفیت بخشی به آموزش است، همچنین معاون آموزش متوسطه وزیر یک فرد به تمام معنا آموزشی است و مفهوم مدرسه، آموزش، پرورش، تربیت و مهم ترین مضامین سند بنیادین را به طورعمیق درک کرده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: نکته اول اینکه ما امسال اول مهر متفاوتی قرار است داشته باشیم، به این سبب که رئیس جمهور کشور آرزویی را که همه ما اهالی آموزش و پرورش به صورت طولانی مدت داشته ایم محقق کرده است و آن هم اینکه آموزش و پرورش در صدر توجه مقامات عالی کشور قرار بگیرد، من به هر حال بیش از سی سال در سطوح مختلف وزارت خدمت کرده ام و با رئیس جمهورهای مختلف و وزرای مختلف کار کرده ام و می توانم بگویم به یقین این فضای ایجاد شده استثنایی است.

امانی گفت: رئیس جمهور تقریبا هر هفته برای آموزش و پرورش جلسه دارد، اهمیت می دهد و با جزئیات کار را دنبال می کند، فضای آموزشی ما باید بهبود یابد، این فضای آموزشی شامل هم فضای کلاس، هم فضای مدرسه وهم فضای پیرامونی و تجهیزات است، در پروژه مهر مهم این است که دانش آموزی که امسال وارد مدرسه می شود حس کند که امسال محیط مدرسه من نسبت به محیط سال قبلم یک تغییر مثبت کرده است.

وی اظهار کرد: نکته دوم کیفیت بخشی جریان آموزش است حتی اگر شکل ظاهری یا چینش صندلی ها تغییر کند یعنی حالتی که صندلی ها یا نیمکت ها رو به معلم چیده نشوند و معلم متکلم وحده نباشد، قطعا فضای یادگیری تغییر می کند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: در روش های یادگیری باید تغییراتی بدهیم، دانش آموز باید محور فعالیت های یادگیری و معلم راهبر شود، هر زنگ کلاس ما باید حاوی یک فعالیت گروهی باشد، بیشترین اندازه اثرگذاری این است که به دانش آموزان فرصت دهیم تا آموخته های خود را ارائه کنند، ارائه جذاب، خلاقانه، گروهی و نمایشی با ایجاد تنوع و خلاقیت رشد دهنده است.

امانی در ادامه گفت: نکته سوم اینکه جلوه فناوری باید وارد آموزش و پرورش شود، چه بهتر اگر بتوانیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم و نکته آخر اینکه ما باید تلاش کنیم که جلوه الگوهای تدریس در کلاس های درس پررنگ تر شود، تدریس حرفه ای یعنی هر معلمی پنج تا ده یا پانزده تا الگوی تدریس خوب را بشناسد و به کار ببرد.

وی افزود: الگوهای تدریس درجه یک می توانند فضای کلاس ما را متحول کنند، مثلا الگوی بارش مغزی و... که نتیجه اش این می شود که معلم ها مشمول ارتقای عملکرد جدی و بهسازی آموزشی شوند، اینکه از هم آموزی با هم آموزی و به هم آموزی استفاده کنیم، درس پژوهی دقیقا همین فضاست.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه اظهار داشت: طراحی آموزشی بسیار مهم است، این حرکتی که شما شروع کردید حرکتی فوق العاده مهم توام با خیرخواهی است، توان حرفه ای معلمان را بالا می برد و یک حرکت بسیار مقدس است.

بر پایه این گزارش، دوره توانمندسازی منابع انسانی دوره متوسطه با عنوان "سفر یادگیری" با شعار "مهری متفاوت را آغاز کنیم" با حضور مجازی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش متوسطه دوره اول آموزش وپرورش و... در مجتمع فرهنگی - آموزشی ریحانه برگزار شد.

