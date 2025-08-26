خبرگزاری کار ایران
آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزای چهار ظرفیتی

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زابل از آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزای چهارظرفیتی وارداتی ساخت کشور هلند در داروخانه‌ها خبر داد و تأکید کرد: تزریق واکسن به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر بسیار ضروری است.

به گزارش ایلنا، خدیجه حمیدیان اعلام کرد: توزیع واکسن آنفلوانزا از هفته جاری توسط شرکت‌های پخش در داروخانه‌های تحت پوشش دانشگاه آغاز شده و روند توزیع به‌طور تدریجی ادامه خواهد یافت. 

وی افزود: این واکسن به‌ویژه برای افرادی که در معرض خطر بیشتر قرار دارند، از جمله کودکان بالای شش ماه، سالمندان، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، بیماری‌های قلبی و ریوی و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، اهمیت زیادی دارد. 

حمیدیان همچنین بهترین زمان برای تزریق واکسن را از ابتدای شهریور تا نیمه آبان‌ماه عنوان کرد و گفت: اگر افراد نتوانند در این بازه زمانی واکسن بزنند، ادامه تزریق تا پایان آذر ماه نیز مفید و توصیه شده است. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: عوارض معمول پس از تزریق واکسن شامل درد یا قرمزی محل تزریق، تب خفیف، سردرد، خستگی، تهوع و درد عضلانی است که معمولاً ظرف چند روز برطرف می‌شود.

