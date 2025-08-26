آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزای چهار ظرفیتی

به گزارش ایلنا، خدیجه حمیدیان اعلام کرد: توزیع واکسن آنفلوانزا از هفته جاری توسط شرکت‌های پخش در داروخانه‌های تحت پوشش دانشگاه آغاز شده و روند توزیع به‌طور تدریجی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: این واکسن به‌ویژه برای افرادی که در معرض خطر بیشتر قرار دارند، از جمله کودکان بالای شش ماه، سالمندان، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، بیماری‌های قلبی و ریوی و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، اهمیت زیادی دارد.

حمیدیان همچنین بهترین زمان برای تزریق واکسن را از ابتدای شهریور تا نیمه آبان‌ماه عنوان کرد و گفت: اگر افراد نتوانند در این بازه زمانی واکسن بزنند، ادامه تزریق تا پایان آذر ماه نیز مفید و توصیه شده است.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: عوارض معمول پس از تزریق واکسن شامل درد یا قرمزی محل تزریق، تب خفیف، سردرد، خستگی، تهوع و درد عضلانی است که معمولاً ظرف چند روز برطرف می‌شود.

