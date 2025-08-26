خبرگزاری کار ایران
کشف جسد یک زن در آب‌های همجوار ایذه/ قاتلان فراری دستگیر شدند

کشف جسد یک زن در آب‌های همجوار ایذه/ قاتلان فراری دستگیر شدند
کد خبر : 1678333
فرمانده انتظامی ایذه از دستگیری 3 قاتل فراری که با انگیزه سرقت مرتکب قتل شده بودند، خبر داد.

به گزارش  ایلنا از پلیس، سرهنگ حشمت الله بستامی در این خصوص بیان داشت: به دنبال کشف جسد یک خانم در آب‌های همجوار این شهرستان، اقدامات پلیسی جهت بررسی علل حادثه آغاز شد.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با کار اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی 3 قاتل فراری را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیات‌های مقتدرانه آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه با اشاره به کشف یک قبضه سلاح گرم به کار رفته در قتل، طلاجات و یک دستگاه خودرو با پلاک جعلی،  تصریح کرد: متهمان در مواجهه با دلایل و مستندات مستدل پلیس به قتل ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را سرقت طلاجات عنوان کردند.

سرهنگ بستامی بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.

