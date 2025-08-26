کشف جسد یک زن در آبهای همجوار ایذه/ قاتلان فراری دستگیر شدند
فرمانده انتظامی ایذه از دستگیری 3 قاتل فراری که با انگیزه سرقت مرتکب قتل شده بودند، خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ حشمت الله بستامی در این خصوص بیان داشت: به دنبال کشف جسد یک خانم در آبهای همجوار این شهرستان، اقدامات پلیسی جهت بررسی علل حادثه آغاز شد.
وی افزود: کارآگاهان پلیس با کار اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی 3 قاتل فراری را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتهای مقتدرانه آنها را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایذه با اشاره به کشف یک قبضه سلاح گرم به کار رفته در قتل، طلاجات و یک دستگاه خودرو با پلاک جعلی، تصریح کرد: متهمان در مواجهه با دلایل و مستندات مستدل پلیس به قتل ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را سرقت طلاجات عنوان کردند.
سرهنگ بستامی بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.