وی افزود: کارآگاهان پلیس با کار اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی 3 قاتل فراری را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیات‌های مقتدرانه آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایذه با اشاره به کشف یک قبضه سلاح گرم به کار رفته در قتل، طلاجات و یک دستگاه خودرو با پلاک جعلی، تصریح کرد: متهمان در مواجهه با دلایل و مستندات مستدل پلیس به قتل ارتکابی اعتراف و انگیزه خود را سرقت طلاجات عنوان کردند.

سرهنگ بستامی بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.