به گزارش خبرنگار ایلنا، سید کمال الدین میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، صبح سه شنبه ۴ شهریور ماه در نشست خبری معاونین استاندار تهران به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد: تهران جایگاه ویژه‌ای دارد؛ علاوه بر مسائل عمومی که هر استان با آن مواجه است، مرکزیت خدمات‌دهی به کل کشور را نیز داراست. بنابراین باید مسائل تهران را فراتر از یک استان دید و نظام مسائل آن را درست شناسایی و اولویت‌بندی کرد. نخستین گام، شناخت دقیق مسائل است و سپس باید برای آن‌ها برنامه و نسخه مناسب تدوین شود.

وی با اشاره به بخشی از اقدامات یک سال گذشته گفت: علی‌رغم فشارها و ناملایمات ناشی از استکبار جهانی علیه کشور، مسئولان با تلاش شبانه‌روزی توانستند اقدامات موثری را به ثمر برسانند. در یک سال گذشته بالغ بر ۲۲۸۷ پروژه با اعتباری بیش از ۸۰ همت در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آموزش، ورزش و دیگر بخش‌ها اجرا شد. در هفته دولت امسال نیز ۱۱۸۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۱٫۸ همت افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد.

او تصریح کرد: طی سفرهای استانی ریاست جمهور، حدود ۴۰ همت اعتبار به پروژه‌های ضروری عمرانی اختصاص یافت که ۱۶ همت آن به پروژه‌های آبی اختصاص پیدا کرد. پروژه‌هایی که سال‌ها متوقف یا بسیار کند پیش می‌رفتند، با سرعت چشمگیر فعال شدند. نمونه شاخص آن انتقال آب از طالقان به تهران است که به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۶۰ میلیون متر مکعب به تأمین آب شرب تهران اضافه می‌کند.

میرجعفریان بیان کرد: در بحث بهداشت و درمان در شهرستان‌های استان تهران کاستی‌ها به‌صورت ملموس دیده می‌شود. ۲۶ بیمارستان و بالغ بر ۶۰۰۰ تخت بیمارستانی نیمه‌تمام که از چندین سال پیش کار آنها شروع شده در سفر ریاست جمهوری در دستور قرار گرفت و نزدیک ۸ همت نیز برای همین پروژه‌ها در نظر گرفته شده است.

او خاطرنشان کرد: در بحث آموزشی که یکی از دغدغه‌های اصلی ریاست محترم جمهوری و استاندار محترم بود، کارهای بسیار خوبی از حدود شش ماه گذشته شروع شده است. در هفته دولت، نزدیک به ۱۰۰ مدرسه با ۱۱۵۰ کلاس درس مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. همچنین تا پایان سال ۱۴۵ مدرسه و ۲ هزار کلاس درس به بهره‌برداری می‌رسد.

