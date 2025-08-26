در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
سرنوشت چمدانهای گم شده حجاج از زبان رئیس سازمان حج و زیارت
رئیس سازمان حج و زیارت درباره سرنوشت چمدانهای گم شده حجاج توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا بیات» رئیس سازمان حج و زیارت امروز-سهشنبه- در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: روزی ۵۰۰ زائر به حج عمره مشرف میشوند که تا پایان شهریور اعزام روزی ۵۰۰ زائر را خواهیم داشت، اما از اول مهر روزی ۱۰۰۰ هزار نفر مشرف خواهند شد و برنامه سازمان حج و زیارت این است در مجموع ۴۰۰ هزار زائر به حج عمره مشرف شوند.
وی به تلاش سازمان حج و زیارت برای کاهش قیمت سفر عمره اشاره کرد و گفت: برای کاهش هزینهها، مدل تأمین غذا را تغییر دادیم، چون ۲۰ درصد هزینه را کاهش میداد و به این دلیل ما این ریسک را پذیرفتیم. در مجموع تا آنجا که بتوانیم قیمت سفر عمره را در قراردادها کاهش میدهیم.
وی با تاکید بر اینکه ایران در بین سایر کشورها ارزانترین حج را برگزار میکند، گفت: بعضی کشورها به زائران خود دو وعده غذا میدهند، اما ما سه وعده غذایی به زائرانمان میدهیم.
رئیس سازمان حج و زیارت در ادامه به سرنوشت چمدانهای گمشده حجاج اشاره کرد و گفت: در زمان حمله رژیم صهیونیستی ۳۰۰ چمدان گم شد و قرار براین شده است که خسارتها تعیین شود.
وی با اشاره به ۲۵ چمدانی که در بازگشت زمینی صاحبانشان پیدا نشده است، گفت: چمدان ۱۲۵ نفر هم بازنگشته است که بیمه خسارت آنها را خواهد داد.
بیات به برنامهریزیها برای سفر هوایی به عتبات اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که خود سازمان حج و زیارت برای مدیریت قیمتها هواپیما اجاره کند در واقع تلاش خواهیم کرد که با ایرلاین قرارداد ببندیم و صندلی هواپیما را اجاره سنواتی کنیم، البته داریم روی این موضوع کار میکنیم که صندلیها خالی نماند تا ما بلیط فروشی نکنیم.
رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد که پرداخت وام عتبات را نیز با بانکها پیگیری میکنیم.
وی همچنین درباره سرانجام وام برای سفر زیارت عمره تصریح کرد: به منظور کاهش هزینه سفر با بانک ملی مذاکره کردهایم تا زائر بخشی از هزینه سفر را از طریق وام تامین کند.