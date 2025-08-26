شهرداری تهران به ارائه لایحه طرح جامع حمل و نقل تهران ملزم شد

به گزارش ایلنا، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و پنجاهمین جلسه شورا در جریان بررسی دو فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تهران با اعلام اینکه طرح جامع ترافیک تهران برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ در شورای شهر مطرح و تصویب شد، اظهار کرد: این طرح در سال ۱۳۸۷ در شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور بررسی و تأیید شد. این موضوع در تمام استان ها و کلانشهرها دنبال می شود و روند آن به همین شکل است که طرح جامع ترافیک در شوراها بررسی شود.

وی افزود: طرح های هادی، جامع و تفصیلی پس از ارائه توسط شهرداری در شورا بررسی می شود. طرح جامع ترافیک یکی از اجزای موضوعی طرح جامع است، باید در شورای شهر به تصویب برسد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه حکم اول برنامه چهارم نیز این است که طرح جامع ترافیک و طرح جامع ریلی باید پیش از ارائه به شورای عالی به شورای شهر ارائه شود، خاطرنشان کرد: کمیته فنی شورای عالی نیز نامه ای به رئیس شورای شهر ارسال کرده که این طرح در شورای شهر هم بررسی شود.

وی ادامه داد: ۱۹ سرفصل در طرح جامع وجود دارد و باید علاوه بر اینکه از شورای عالی و شورای شهر باید نمایندگانی در جلسات آن حضور داشته باشند، باید در برنامه های سالیانه نیز مورد توجه قرار بگیرند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا همچنین تصریح کرد: وزارت کشور این طرح را به شورای عالی ارسال کرده و در کمیته فنی این شورا هم بررسی شده است. همچنین طرح باید به شورا نیز ارائه شود که بررسی های آن را آغاز کنیم و به سرعت به تصویب برسانیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بنده از شورای عالی هماهنگی ترافیک گلایمندم که به جای رعایت قانون، طرح جامع ترافیک را دستور کار خود قرار داده اند. ما نامه ارسال کردیم که باید طرح در شورای شهر بررسی شود اما نپذیرفتند؛ لذا ناچار شدیم دو فوریت آن را در شورا مطرح کنیم.

مهدی چمران افزود: دوستان وزارت کشور نیز پیش از این نامه ارسال کردند که طرح جامع ترافیک ارائه شود. شورای عالی هر تصمیمی بگیرد غیرقانونی است. ما اینجا نیستیم که هزینه کنیم و شهرداری طرحی به شورای عالی بدهد و وزارت کشور در دستور کار قرار دهد. در درجه اول باید قانون رعایت شود. ما غریبه نیستیم که طرح جامع ارائه شود و شورا خبر نداشته باشد. ما در جلسه فردا اعلام خواهیم کرد که این روش غیرقانونی است. خواهش می کنیم شهرداری این روش را که شورا را کنار می گذارد، کنار بگذارد.

به گزارش شهر، وی ادامه داد: ما اجازه نمی دهیم این طرح اجرا شود. حتی اگر به استعفای بنده هم ختم شود، از کیان شورا دفاع می کنیم چراکه به نفع شهر، کشور و انسجام ملی است. شورا را نباید دور بزنند.

گفتنی است دو فوریت الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تهران با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

