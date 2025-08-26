معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد؛
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در استان تهران نسبت به سال گذشته
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در خصوص بیکاری، استان تهران از معدود استانهایی است که امسال نسبت به سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی آن افزایش یافته است، در حالیکه در اغلب استانهای کشور، نرخ مشارکت کاهش داشته است. خوشبختانه این موضوع نویدبخش پویایی بیشتر بازار کار است. برای نخستینبار، استان تهران در زمستان سال گذشته با ثبت نرخ بیکاری ۳.۴ درصد، پایینترین نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص داد که عددی قابل توجه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حشمت الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران صبح سه شنبه ۴ شهریور ماه در نشست خبری معاونین استاندار تهران به مناسبت هفته دولت، بیان کرد: هفته دولت و مناسبتهایی از این دست فرصتی است برای آنکه خادمان مردم در دولت گزارشی از تلاشها و برنامهریزیهای خود به مردم ارائه دهند. نگاه مجموعه دولت و شخص استاندار تهران بر آن است که ارتباطی نزدیک با اصحاب رسانه و اهل قلم برقرار باشد؛ چراکه آنان پل ارتباطی میان مردم و دولت هستند.
او ادامه داد: در یک سال اخیر، کشور با مسائل، مشکلات و تهدیدهایی مواجه بوده است؛ مسائلی که بعضاً در داخل هم همسو با شرایط بینالمللی، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داد و به تنگنا کشاند. اما سعه صدر جامعه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ما به گونهای بود که فراتر از تصور عمل کردند. علیرغم همه مشکلات از جمله جنگ ۱۲ روزه و کاستیهای زیرساختی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور، میدان را خالی نکردند و امروز، علیرغم همه مسائل، شاهد موفقیتهای ارزندهای در سطح استان هستیم.
وی با اشاره به اقدامات یک سال اخیر در حوزه اقتصادی استان تهران، افزود: از سال گذشته تاکنون، در حوزه اقتصادی حدود ۷۸۷ طرح سرمایهگذاری با مشارکت شبکه بانکی کشور به بهرهبرداری رسیده است. ارزش این سرمایهگذاریها بالغ بر ۵۶ همت بوده و بیش از ۶۸ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است. لازم به ذکر است که در حوزه صنعت ۶۱۱ طرح، در کشاورزی ۱۱۸ طرح و در گردشگری ۵۸ طرح اجرا شده است.
عسگری تاکید کرد: به هیچ وجه به دنبال توسعه کمی ظرفیتهای اقتصادی در استان تهران نیستیم. نگاه دولت بر عدالت سرمایهگذاری و انتقال سرمایه از استان تهران به سایر استانها، بهویژه استانهای محروم است. بر همین اساس، نگاه مجموعه مدیریتی استان تهران هم ساماندهی وضع موجود، ارتقای بهرهوری و تکمیل زنجیرههاست. لذا تمرکز ما بر احیای واحدهای راکد و تکمیل پروژههای نیمهتمام با پیشرفت بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد است. سال گذشته حدود ۹۲۰ طرح با چنین پیشرفتی داشتیم که تاکنون ۷۸۷ طرح آن به بهرهبرداری رسیده و باقی آنها هم تلاش می شود که تا ۲۲ بهمن افتتاح شود.
وی با اشاره به انرژی خورشیدی گفت: در کشور یک ناترازی گسترده ای در حوزه برق داریم. در استانهای تهران، البرز، سمنان و قم حدود سه هزار مگاوات کسری برق دارند. بر همین اساس، تفاهمی انجام شد تا ظرف سه سال، ۲۰۰۰ مگاوات برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود. خوشبختانه استقبال سرمایهگذاران از انرژی خورشیدی بسیار خوب بوده و تاکنون بیش از ۹۰۰۰ مگاوات مجوز ایجاد نیروگاه خورشیدی صادر شده است. البته این به معنای تولید ۹۰۰۰ مگاوات قطعی نیست، بلکه نشاندهنده تمایل گسترده سرمایهگذاران به فعالیت در این حوزه است.
عسگری اضافه کرد: خوشبختانه تاکنون هم ۱۰۸۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی روی زمین در حال فعالیت است و زمینهای مربوطه تحویل سرمایهگذاران شده است. در همین هفته دولت هم بیش از ۲۰۰۰ مگاوات دیگر برنامهریزی شده که با حضور مقامات بلندپایه کشور، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. با این اوصاف، امیدواریم ظرف سه سال و تا پایان دولت، کل ناترازی انرژی استان تهران برطرف شود.
وی متذکر شد: البته تأکید میکنم که مقوله برق، موضوعی منطقهای و جزیرهای نیست؛ به این معنا که اگر در استان تهران سه هزار مگاوات کسری جبران شود، الزاماً به معنای پایان قطعیهای برق نخواهد بود، زیرا ممکن است سایر استانها اقدام نکنند و مشکل همچنان ادامه داشته باشد. قطعی برق زمانی بهطور کامل برطرف میشود که کسری کل کشور تأمین گردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به کاهش نرخ بیکاری گفت: در خصوص بیکاری، استان تهران از معدود استانهایی است که امسال نسبت به سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی آن افزایش یافته است، در حالیکه در اغلب استانهای کشور، نرخ مشارکت کاهش داشته است. خوشبختانه این موضوع نویدبخش پویایی بیشتر بازار کار است. برای نخستینبار، استان تهران در زمستان سال گذشته با ثبت نرخ بیکاری ۳.۴ درصد، پایینترین نرخ بیکاری کشور را به خود اختصاص داد که عددی قابل توجه است.
او تصریح کرد: در حوزه معیشت مردم هم، یکی از اقدامات کمدردسر و موفق این دولت، تأمین ۱۱ قلم کالای اساسی در قالب یارانه الکترونیکی بود که در حساب خانوارها بهصورت اعتبار و در سه مرحله پرداخت شد. در استان تهران، حدود ۲.۴ میلیون خانوار مشمول این طرح شدند. برخلاف گذشته که محدودیتهای زیادی برای خرید کالا وجود داشت، اکنون خانوارها با اختیار کامل میتوانند اعتبار خود را ذخیره یا مصرف کنند. در مرحله اول (اسفند ماه)، ۱۵.۴ همت یارانه، در مرحله دوم حدود ۸ همت و در مرحله سوم حدود ۷ همت پرداخت شد.
عسگری گفت: این اقدام رضایت خوبی در میان خانوارها، بهویژه هفت دهک پایین درآمدی ایجاد کرده است. بهطور خاص، برای دهکهای اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای دهکهای چهارم تا هفتم به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان پرداخت شد. این کمک، نقشی بسیار مؤثر در تنظیم بازار و دسترسی مردم به کالاهای اساسی داشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: جنگ ۱۲ روزه یکی از مهمترین آسیبهایی که میتوانست به سرعت در پی داشته باشد، مسئله تأمین ارزاق عمومی، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و تأمین مایحتاج مردم بود. به جز روز اول که در خروجیهای شهر با مقداری مشکل مواجه شدیم، از روز دوم با تدابیری که در کمیسیون بازار استان اتخاذ شد و جلسات کمیته تنظیم بازار استان تهران که تقریباً هر روز برگزار میشد، تجربه بسیار خوبی از کار جهادی در اوج جنگ به دست آمد.
او ادامه داد: لازم به ذکر است، کسانی که همراهی نکردند و در کنار مردم نبودند، با آنها برخورد شد. ما در اوج جنگ رئیس اتحادیه را تغییر دادیم. ۱۳۷ نانوایی را که خودسرانه تعطیل کردند ،در حالیکه آرد داشتند، پروانه این واحدها تا مرحله ابطال پیش رفت و هیچگونه مماشاتی با آنها صورت نگرفت. اگر به هر دلیلی دوباره دشمن قصد حرکتی داشته باشد، برنامه بسیار خوبی برای تضمین معیشت مردم و جلوگیری از هرگونه خدشه در تأمین نیازهای آنان وجود دارد.
وی در حوزه اتباع غیرمجاز از منظر اقتصادی گفت: تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از استان تهران خارج شدهاند. این عدد به اندازه جمعیت یکی دو استان کوچک کشور است و آثار اقتصادی آن بهوضوح قابل مشاهده است. برخی میگویند ممکن است تعدادی واحد تولیدی دچار مشکل شده باشند یا تعدیل نیرو داشته باشیم، اما واقعیت این است که با آموزش نیروی کار جایگزین، این موضوع مدیریت خواهد شد.
عسگری یادآور شد: اما چند اتفاق مثبت رخ داده است، نخست اینکه در مناطقی که حجم بیشتری از اتباع غیرمجاز داشتیم، اکنون بیش از ۳۰ درصد کاهش اجارهبها مشاهده میشود. اکنون در بسیاری از شهرستانهای استان تهران شاهد کاهش جدی اجارهها، بهویژه در جنوب و جنوب شرق استان، هستیم.
او افزود: همچنین از آنجا که بخش عمده ای از کالای اساسی ما توسط همین کانون جمعیتی مصرف می شد، همین الان تقاضا برای برنج وارداتی کاهش یافته و حتی قیمت آن به زیر نرخ مصوب دولت رسیده است. صف نانواییها در مناطقی که اتباع بیشتری ساکن بودند، بهشدت کم شده است. همچنین عرضه مرغ منجمد نیز در همان مناطق کاهش یافته است. این نشان میدهد بخش عمدهای از کالای اساسی توسط همان جمعیت مصرف میشد و دولت فقط برای نان یارانهای، سالانه حدود ۴.۵ همت هزینه میکرد. حال این منابع میتواند صرف درمان یا سایر نیازهای مردم شود.
او درباره تورم در استان تهران گفت: استان تهران در میانه و پایینتر از میانگین کشور قرار دارد. طبق آخرین گزارشها، تنها استان تهران از منظر رشد سپردهها و رشد پرداخت تسهیلات رتبه عالی گرفته است. این نشان میدهد گردش مالی در استان بالاست، اما علیرغم سرعت بالای گردش پول، تهران جزو استانهای با تورم متوسط به پایین است.
وی در خصوص آرد و نان اظهار داشت: در حوزه آرد و نان نیز پس از تأخیری در اعلام قیمتها، نهایتاً افزایش ۵۲ درصدی برای مراکز استانها و ۴۲ درصدی برای شهرستانها اعمال شد. بعد از ابلاغ قیمتها، هیچ بهانهای برای تخلف پذیرفته نشد. طرح ضربتی برخورد با متخلفان اجرا شد و روزانه شاهد پلمب واحد نانوایی هستیم.در گذشته اختیار پلمب از شورا گرفته شده بود، اما اکنون بازگشته است. جریمهها تا ۱۰ برابر افزایش یافته و حتی نانوایی تا سقف ۵ میلیارد تومان جریمه شده است.
او در پایان خاطر نشان کرد: البته پلمب راهحل آخر است چون به معیشت مردم منطقه لطمه میزند. اما تمرکز اصلی بر جلوگیری از تقلب و سوداگری در آرد و نان است.نظارت در شهرستانها قویتر است و تخلفات کمتر است، اما در برخی مناطق شهر تهران به دلیل تعداد بالای نانواییها ظرفیت نظارتی پایینتر است.