شناسایی اعضای باند سرقت از اماکن ورزشی

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد سارقان پس از مراجعه به اماکن ورزشی و تخریب قفل کمدها، اقدام به سرقت اموال شهروندان از جمله تلفن همراه، ساعت، وجه نقد و سایر متعلقات می‌کردند که این اقدامات موجب نگرانی و احساس ناامنی در بین مردم شده بود.

رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: با توجه به اظهارات مالباختگان و تحقیقات میدانی، مشخص شد سارقان با استفاده از یک دستگاه خودرو سواری و یک موتورسیکلت اقدام به سرقت می‌کردند. در ادامه با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، ۲ متهم در ۲ عملیات همزمان دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند که در بازجویی اولیه به بیش از ۱۰۰ فقره سرقت از اماکن ورزشی اعتراف کردند.

سردار قنبری ادامه داد: مأموران در ادامه تحقیقات و با استناد به اعترافات متهمان، یکی از مالخران این پرونده را شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر کردند. در بازرسی از محل فعالیت وی، ۹۶ دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد.

وی افزود: مالخر دستگیرشده نیز در بازجویی‌ها به خرید و فروش بیش از هزار و ۶۰۰ دستگاه تلفن همراه سرقتی در طول یک سال اخیر اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا به برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران تأکید کرد و از شهروندان خواست هنگام مراجعه به اماکن ورزشی و عمومی توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.



براساس این گزارش، بررسی آمار و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که سرقت از اماکن ورزشی، هرچند جزو جرایم کمتر مطرح‌شده است، در دوره‌های اخیر چندین‌بار کانون توجه پلیس و افکار عمومی بوده است. در سال ۱۴۰۴، فدراسیون دوچرخه‌سواری در مجموعه ورزشی آزادی ساختمانی نیمه‌کاره داشت که بدون حفاظ و در، به محل رفت و آمد سارقان تبدیل شد و در بهمن‌ماه همان سال کابل‌های برق و تجهیزات این محل هدف سرقت قرار گرفت.

همچنین در مهر ۱۴۰۳، پرونده‌ای در تهران مطرح شد؛ سرهنگ محمد افشار سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت اعلام کرد یک سارق ۳۷ ساله دست‌کم به ۱۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی ورزشی اعتراف کرده بود. با شناسایی یکی از شکات، ادامه روند پیگیری حقوقی در دستور کار قرار گرفت.

آمار رسمی نیز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ سرقت از اماکن خصوصی شامل باشگاه‌ها و فضاهای ورزشی، حدود ۲۳ درصد از کل جرایم سرقت را تشکیل می‌داد که پس از سرقت لوازم خودرو با سهم ۴۰ درصد در رتبه دوم قرار داشت. این روندها نشان می‌دهد که اماکن ورزشی، حتی در سطح دولتی یا نیمه‌فعال، در معرض سرقت قرار دارند و نیازمند ارتقای تجهیزات امنیتی و مراقبت‌های پیشگیرانه هستند.