تدوین آئین نامه جدید تأسیس داروخانهها
رئیس سازمان غذا و دارو، از تدوین آئین نامه جدید تأسیس داروخانه ها خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در مراسم گرامیداشت روز داروساز در دانشکده دندانپزشکی زاهدان اظهار کرد: داروسازی یکی از پرافتخارترین رشتههای کشور است و ایران توانسته در کنار دستاوردهای دفاعی، در حوزه دارو نیز به خودکفایی برسد. امروز همانطور که به موشکهای ایرانی افتخار میکنیم، به داروهای ساخت داخل نیز افتخار داریم.
وی با بیان اینکه دارو تنها کالایی است که در سراسر کشور با یک قیمت ثابت عرضه میشود، افزود: این سیاست باعث شده مردم، چه در مناطق برخوردار و چه در نقاط مرزی، با شرایط برابر به دارو دسترسی داشته باشند.
پیرصالحی ادامه داد: داروسازان در همه برههها، از جمله دوران جنگ تحمیلی و بحرانهای اخیر، در خط مقدم خدمترسانی بودهاند اما همچنان با چالشهایی مانند نبود تعرفه مشخص برای خدمات، بدهیهای معوق بیمهها و بیمهری در نظام سلامت مواجهاند.
وی با اشاره به نقش مهم داروسازان بالینی و بیمارستانی، گفت: این قشر باید به عنوان نخستین مشاور امین بیماران شناخته شوند و داروخانهها نباید تنها به عنوان محل فروش دارو دیده شوند، بلکه مراکز ارائه خدمات دارویی و مشاورهای هستند.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره آئیننامه داروخانهها تصریح کرد: نسخه جدید این آئیننامه با هدف ایجاد عدالت در دسترسی، جلوگیری از تجمع بیضابطه داروخانهها و ارتقای سطح خدمات دارویی در حال تدوین است و پس از دریافت نظر انجمنها و سازمان نظام پزشکی، نهایی خواهد شد.
وی افزود: هدف ما این است که داروخانهها به عنوان مراکز خدماتی و مشاورهای شناخته شوند و حضور داروسازان بالینی و بیمارستانی در نظام سلامت تقویت شود.
پیرصالحی در پایان تأکید کرد: سازمان غذا و دارو همه ذی نفعان را بازوی خود برای تصمیمگیری میداند و امیدواریم با همکاری مشترک، مسیر بزرگان علمی مانند بوعلی سینا و زکریای رازی ادامه یابد و آیندگان نیز به داروسازان امروز افتخار کنند.