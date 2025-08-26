خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود زائران دهه آخر صفر به مشهد با اتوبوس کاهش یافت

ورود زائران دهه آخر صفر به مشهد با اتوبوس کاهش یافت
کد خبر : 1678128
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی اعلام کرد: ورود زائران دهه آخر صفر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای به مشهد طی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد مسافر و سفر کاهش یافته است.

به گزارش  ایلنا به نقل از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی، در فاصله روزهای ۲۸ مرداد تا دوم شهریور ماه در مجموع ۴۰۷ هزار و ۳۶۶ مسافر با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای در مسیرهای رفت به مشهد و بازگشت از این شهر جابه‌جا شده‌اند.

براساس گزارش تحلیلی منتشر شده توسط راهداری خراسان رضوی، در این بازه زمانی ۱۸۵ هزار و ۹۱ زائر و مسافر در مسیرهای رفت با استفاده از ۹ هزار و ۷۳۰ سرویس ناوگان حمل‌ و نقل عمومی از مبادی مختلف به سمت مشهد وارد شده‌اند که این رقم ۲.۷ درصد در تعداد زائران و ۱۲.۸ درصد در سفرهای ناوگان حمل‌ و نقل عمومی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته کاهش دارد.

بر پایه این گزارش، در مسیرهای بازگشت نیز ۲۲۲ هزار و ۲۷۵ زائر و مسافر به‌ وسیله ۱۳ هزار و ۷۲ سفر ناوگان حمل‌ و نقل عمومی از مشهد به سمت مبادی اولیه سفرهای خود بازگشته‌اند، آمار جا به‌ جایی زائران و تعداد سفرهای ناوگان حمل‌ و نقل عمومی در این سفرها به ترتیب با افزایش ۳۳ درصدی و ۲۶.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ همراه بوده است.

همچنین بیشترین زائران و مسافران از استان‌های تهران، البرز، خراسان شمالی، اصفهان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، مازندران، خوزستان، کرمان، یزد و فارس به مشهد سفر کرده‌اند.

براساس این گزارش در حال حاضر ۶۲ درصد زائرانی که در مشهد مقدس به سر می‌برند، براساس پلاک خودرو از استان‌های تهران، خراسان جنوبی، اصفهان، خراسان شمالی‌ یزد، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور