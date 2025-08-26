ورود زائران دهه آخر صفر به مشهد با اتوبوس کاهش یافت
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی اعلام کرد: ورود زائران دهه آخر صفر با ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای به مشهد طی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد مسافر و سفر کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی، در فاصله روزهای ۲۸ مرداد تا دوم شهریور ماه در مجموع ۴۰۷ هزار و ۳۶۶ مسافر با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای در مسیرهای رفت به مشهد و بازگشت از این شهر جابهجا شدهاند.
براساس گزارش تحلیلی منتشر شده توسط راهداری خراسان رضوی، در این بازه زمانی ۱۸۵ هزار و ۹۱ زائر و مسافر در مسیرهای رفت با استفاده از ۹ هزار و ۷۳۰ سرویس ناوگان حمل و نقل عمومی از مبادی مختلف به سمت مشهد وارد شدهاند که این رقم ۲.۷ درصد در تعداد زائران و ۱۲.۸ درصد در سفرهای ناوگان حمل و نقل عمومی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته کاهش دارد.
بر پایه این گزارش، در مسیرهای بازگشت نیز ۲۲۲ هزار و ۲۷۵ زائر و مسافر به وسیله ۱۳ هزار و ۷۲ سفر ناوگان حمل و نقل عمومی از مشهد به سمت مبادی اولیه سفرهای خود بازگشتهاند، آمار جا به جایی زائران و تعداد سفرهای ناوگان حمل و نقل عمومی در این سفرها به ترتیب با افزایش ۳۳ درصدی و ۲۶.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ همراه بوده است.
همچنین بیشترین زائران و مسافران از استانهای تهران، البرز، خراسان شمالی، اصفهان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، مازندران، خوزستان، کرمان، یزد و فارس به مشهد سفر کردهاند.
براساس این گزارش در حال حاضر ۶۲ درصد زائرانی که در مشهد مقدس به سر میبرند، براساس پلاک خودرو از استانهای تهران، خراسان جنوبی، اصفهان، خراسان شمالی یزد، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی هستند.