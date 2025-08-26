به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از نجات جان ۳۵۵ نفر از خطر غرق‌شدگی در سواحل استان خبر داد و گفت: این موفقیت در قالب اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی استان حاصل شده است.

وی افزود: از ابتدای خرداد تا دوم شهریور ۱۴۰۴، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر با مشارکت ۱۲۵۹ ناجی غریق در سه پایگاه ثابت دریایی و ۴۲ پست سیار ساحلی مستقر شدند و به بیش از ۶۰۰۰ گردشگر خدمات امدادی ارائه دادند.

فخاری با اشاره به تجهیزات به‌کاررفته در این طرح گفت: روزانه ۶ دستگاه آمبولانس، ۵ فروند جت‌اسکی، ۷ فروند قایق، ۱۳ دستگاه خودروی پشتیبانی و ۳۴ دستگاه موتورسیکلت در عملیات امدادی مشارکت داشتند.

وی افزود: خدمات ارائه‌شده شامل پانسمان، آتل‌بندی، تست فشار و قند خون، درمان آفتاب‌سوختگی و گرمازدگی، ارائه داروهای OTC به ۵۷۴۰ نفر و انتقال ۳۸ مصدوم به مراکز درمانی بوده است.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی آمار غریق نسبت به مدت مشابه سال گذشته، این موفقیت را حاصل تلاش شبانه‌روزی امدادگران و ناجیان غریق دانست

فخاری همچنین هشدار داد: عدم آگاهی از وضعیت توپوگرافی دریا، جریان‌های شکافنده و بی‌توجهی به توصیه‌های ایمنی از مهم‌ترین دلایل غرق‌شدن افراد در سواحل است. متأسفانه برخی گردشگران با ورود به مناطق حادثه‌خیز جان خود را به خطر می‌اندازند.

