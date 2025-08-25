خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد:

کشف ۱۰ میلیون قلم داروی قاچاق به ارزش ۴.۵ همت در غرب تهران

کشف ۱۰ میلیون قلم داروی قاچاق به ارزش ۴.۵ همت در غرب تهران
کد خبر : 1677562
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۱۰ میلیون قلم داروی قاچاق به ارزش چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در انباری در غرب تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا از فراجا، سردار حسین رحیمی با اشاره به کشف ۳۳۴ نوع انواع دارو و مواد اولیه ساخت داروی قاچاق در بازرسی از انباری در غرب تهران، اظهار کرد: از این انبار بیش از ۱۰ میلیون قلم انواع داروی قاچاق به ارزش تقریبی چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه این عملیات با همکاری تعزیرات حکومتی، معاونت اقتصاد دیجیتال پلیس و کارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد، گفت: در این راستا تاکنون یک نفر متهم شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه در بررسی های صورت گرفته اموال کشف شده از مصادیق قاچاق است، افزود: به طور حتم کالای قاچاق صدمات زیادی به سلامت شهروندان وارد می کند که در این زمینه قاچاق دارو از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: هموطنان می توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاق کالا از جمله داروی قاچاق با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی فراجا در میان بگذارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور