کشف ۱۰ میلیون قلم داروی قاچاق به ارزش ۴.۵ همت در غرب تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه این عملیات با همکاری تعزیرات حکومتی، معاونت اقتصاد دیجیتال پلیس و کارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد، گفت: در این راستا تاکنون یک نفر متهم شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه در بررسی های صورت گرفته اموال کشف شده از مصادیق قاچاق است، افزود: به طور حتم کالای قاچاق صدمات زیادی به سلامت شهروندان وارد می کند که در این زمینه قاچاق دارو از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: هموطنان می توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاق کالا از جمله داروی قاچاق با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی فراجا در میان بگذارند.