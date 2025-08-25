رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد:
کشف ۱۰ میلیون قلم داروی قاچاق به ارزش ۴.۵ همت در غرب تهران
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۱۰ میلیون قلم داروی قاچاق به ارزش چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در انباری در غرب تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا از فراجا، سردار حسین رحیمی با اشاره به کشف ۳۳۴ نوع انواع دارو و مواد اولیه ساخت داروی قاچاق در بازرسی از انباری در غرب تهران، اظهار کرد: از این انبار بیش از ۱۰ میلیون قلم انواع داروی قاچاق به ارزش تقریبی چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه این عملیات با همکاری تعزیرات حکومتی، معاونت اقتصاد دیجیتال پلیس و کارشناس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد، گفت: در این راستا تاکنون یک نفر متهم شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه در بررسی های صورت گرفته اموال کشف شده از مصادیق قاچاق است، افزود: به طور حتم کالای قاچاق صدمات زیادی به سلامت شهروندان وارد می کند که در این زمینه قاچاق دارو از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: هموطنان می توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص قاچاق کالا از جمله داروی قاچاق با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی فراجا در میان بگذارند.