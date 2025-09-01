«مرتضی حاجی» وزیر پیشین آموزش و پرورش درباره‌ی به کارگیری معلمان بازنشسته برای جبران کمبود معلم به خبرنگار ایلنا گفت: استفاده‌ی آموزش و پرورش از معلم‌های بازنشسته راه‌حلی موقتی است. به جای این کار می‌توانند مقداری سن بازنشستگی را بالاتر ببرند یا به همین ترتیبی که بازنشسته شدند، از افرادی که توانایی تدریس را دارند، دعوت به کار کنند.

حاجی در ادامه گفت: عیبی ندارد ولی نمی‌توان الی الابد به نیروی بازنشسته متکی بود. این کار برای درمانی موقت، شدنی است. طرح‌های دیگری برای درمان موقت در ذهن دارم ولی به نتیجه رسیدن‌شان خیلی دور از ذهن است.

وی اضافه کرد: مثلا اگر قرار باشد همکاری تجمعی با وزارت آموزش و پرورش به عنوان وزارت‌خانه اصلی تربیت نیرو برای آینده کشور صورت گیرد، خیلی از وزارت‌خانه‌ها این امکان را دارند که از نیروهای متخصص خودشان با طی کردن آموزشی فشرده، در بعضی از ساعت‌های فراغت‌شان، مثلا هفته‌ای یک روز، در مدرسه‌ای که اداره‌ها با آموزش و پرورش توافق کرده‌اند، همکاری و تدریس کنند.

وزیر پیشین آموزش و پرورش در تکمیل پیشنهاد خود افزود: تاکیدم بیشتر بر افراد متخصص و متخصصین ریاضی، فیزیک، شیمی و مهندسان و حتی همکاران حوزه‌های فرهنگی است، چرا که شاید بتوانیم بگوییم بیشتر کمبود نیرو را در زمینه‌ی دروس تخصصی داریم و دروس عمومی راحت‌تر پر می‌شود.

وی اذعان کرد: اضافه‌کاری که آن اداره به کارمند خودش می‌پردازد و نوعا این اضافه‌کاری، بیکاری است و کاری به ازای آن انجام نمی‌شود را می‌توانند به ازای آن در کلاس، درس بدهد و هزینه‌ی این اضافه‌کاری را آن اداره یا وزارت‌خانه بپردازد. با این کار به بودجه‌ی آموزش و پرورش کمک می‌شود. این افراد آن چه را که آموخته، در صحنه‌ی عمل هم تجربه کرده است.

حاجی گفت: معلم‌های ما همه تئوری خواندند. معلمی که شیمی خوانده و در کارگاهی، کار شیمیایی انجام داده باشد نداریم یا کم داریم. ولی اگر همین آدم در پتروشیمی یا صنعتی که به شیمی مربوط می‌شود، کار کرده و درسش را هم خوانده باشد، اگر سر کلاس برود می‌تواند خیلی کمک‌کننده باشد.

وی اضافه کرد: این تصویری است که من ارائه می‌دهم ولی تجربه هم نشان داده است که با مثلا تعطیلی ناشی از گرمی هوا و با یک روز نرفتن آن کارشناس به سر کارش، آسمان به زمین نمی‌آید. با این همه روزهایی که تعطیل شد، هیچ جا گفته نشد که اتفاق بدی رخ داده است.

وزیر پیشین آموزش و پرورش در آخر بیان کرد: این افراد می‌توانند به آموزش و پرورش کمک کنند و معلم‌های خوبی نیز از این افراد پیدا خواهد شد؛ اگر نه صد در صد حداقل هشتاد الی نود درصدشان معلم‌های خوبی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: از این افراد اگر کسی هم عملکردش مورد رضایت نباشد، امکان اضافه‌کاری در این زمینه نخواهد داشت. نمی‌خواهم به کارگیری مجدد بازنشستگان را نفی کنم ولی این طرح نسبت به آن، امتیاز دارد.

انتهای پیام/