محورهای خروجی مشهد در آستانه ترافیک سنگین
رئیس پلیس راه راهور فراجا، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) از آغاز موج بازگشت زائران خبر داد و گفت: محورهای خروجی مشهد مقدس از امشب و فردا شاهد بیشترین حجم ترافیک خواهند بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به حضور چشمگیر زائران در مشهد مقدس طی روزهای گذشته گفت: در آستانه سالروز شهادت امام رضا (ع)، حجم عظیمی از زائران چه بهصورت پیاده و چه با خودروهای شخصی و عمومی وارد مشهد مقدس شدند و امروز این شهر میزبان جمعیت قابل توجهی از عاشقان امام هشتم است.
وی با بیان اینکه بازگشت زائران معمولاً بهصورت یکباره و ناگهانی انجام میشود، افزود: در حالی که ورود زائران به مشهد در طول چند روز متوالی صورت گرفته است، اما بازگشت آنها طی مدت کوتاهی انجام میشود. بنابراین پیشبینی میکنیم محورهای خروجی مشهد از ساعات پایانی امروز و فردا با اوج ترافیک و حجم بالای تردد مواجه شوند.
کرمیاسد از اعزام تیمهای کمکی و پشتیبانی به استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان و گلستان خبر داد و گفت: بهمنظور مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی زائران، تیمهای گشتی از ستاد پلیس راه فراجا به محورهای پرتردد اعزام شدهاند.
وی از مردم و بهویژه ساکنان استان خراسان رضوی و استانهای اطراف خواست برای جلوگیری از ازدحام و تسهیل بازگشت زائران، سفرهای خود را به روزهای آتی موکول کنند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره اقدامات پیشگیرانه و خدمات مسیر بازگشت نیز گفت: مواکب موجود در مسیر با هماهنگی انجام شده به لاین برگشت منتقل شدهاند تا رانندگان بتوانند از آنها استفاده کنند و از خستگی و خوابآلودگی پیشگیری شود. در کنار پاسگاههای پلیس راه مکانهایی برای توقف و استراحت رانندگان در نظر گرفته شده است. مسیر مشهد به سمت سمنان به دلیل یکنواختی و طولانی بودن، خستهکننده است. رانندگان حتماً در فواصل مختلف توقف کرده و استراحت کنند. از ارتکاب تخلفات رانندگی بهویژه سرعت غیرمجاز و تجاوز به چپ به دلیل دوطرفه بودن بسیاری از معابر خودداری شود.
وی همچنین از آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی برای جابهجایی زائران خبر داد و تأکید کرد: تیمهای پلیس راهور در پایانه امام رضا (ع) و سایر پایانههای مشهد مستقر هستند و هیچ مشکلی در زمینه انتقال مسافران وجود ندارد. از مردم میخواهیم با صبر و حوصله خدمات حملونقل عمومی را دریافت کنند.