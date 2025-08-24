خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد؛

۳ هزار و ۵۰۰ نیروی هلال‌احمر در خدمت زائران امام رضا (ع)

۳ هزار و ۵۰۰ نیروی هلال‌احمر در خدمت زائران امام رضا (ع)
رئیس سازمان امداد و نجات با حضور در محورهای استان خراسان‌ رضوی و بازدید از روند ارائه خدمات به زائران و مجاوران، از مشارکت ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از نیروهای هلال‌احمر در این طرح ملی خبر داد.

به گزارش ایلنا از  پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر' بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اعلام این خبر گفت: با احتساب جمعیت مشهد، حدود ۱۰ میلیون نفر در ایام پایانی ماه صفر در این شهر حضور دارند که عددی کم‌سابقه است. 

وی در ادامه افزود: لطف برنامه‌ریزی و آمادگی کامل دستگاه‌ها، تاکنون که شب شهادت امام رضا (ع) است، حادثه یا مشکل جدی در امداد رسانی گزارش نشده و هماهنگی میان دستگاه‌ها نظم ویژه‌ای در خدمات‌رسانی ایجاد کرده است. 

محمودی بیان کرد: بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی هلال‌احمر با تجهیزات کامل و روحیه‌ای عاشقانه مشغول خدمت‌رسانی به زائران امام رضا (ع) هستند.

