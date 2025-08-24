به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر' بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اعلام این خبر گفت: با احتساب جمعیت مشهد، حدود ۱۰ میلیون نفر در ایام پایانی ماه صفر در این شهر حضور دارند که عددی کم‌سابقه است.

وی در ادامه افزود: لطف برنامه‌ریزی و آمادگی کامل دستگاه‌ها، تاکنون که شب شهادت امام رضا (ع) است، حادثه یا مشکل جدی در امداد رسانی گزارش نشده و هماهنگی میان دستگاه‌ها نظم ویژه‌ای در خدمات‌رسانی ایجاد کرده است.

محمودی بیان کرد: بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی هلال‌احمر با تجهیزات کامل و روحیه‌ای عاشقانه مشغول خدمت‌رسانی به زائران امام رضا (ع) هستند.

