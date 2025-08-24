اوج توانمندی ما در جنگ ۱۲ روزه اثبات شد

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، ادامه داد: با اتکا به قانون برنامه هفتم توسعه، فهرست رسمی دارویی کشور هر سه ماه به‌روزرسانی شد و آیین‌نامه تخلفات تجویز داروهای خارج از فهرست تصویب و ابلاغ گردید.

وی افزود که تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با تقویت سازوکارهای مشارکتی و اتکا به نظر نهادهای تخصصی، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها و فعالان صنفی شفاف‌تر و دقیق‌تر شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو مدیریت مؤثر منابع ارزی را عاملی مهم در تأمین پایدار داروهای حیاتی دانست و تصریح کرد: این اقدامات با حمایت دولت، همراهی مجلس شورای اسلامی و تأیید مردم همراه بوده است.

دکتر پیرصالحی در حوزه صادرات اعلام کرد که قراردادهای تولید مشترک و صادرات دارو تدوین شده و تفاهم‌نامه‌های همکاری با کشورهای مختلف منعقد گردیده است.

در بخش غذا و فرآورده‌های طبیعی و سنتی، وی از پایش سالانه، برچسب‌گذاری محصولات تراریخته، به‌روزرسانی فهرست فرآورده‌ها، ابلاغ مقررات عرضه و عملیاتی شدن نظام رهگیری محصولات کشاورزی، دامی و آبزیان خبر داد. همچنین سامانه‌های هشدار سریع ایران، ثبت فرآورده‌ها (TTAC) و صدور گواهی بهداشت صادرات در مراحل تکمیل قرار دارند.

رئیس سازمان غذا و دارو اقدامات اداره کل نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی را شامل تشکیل کمیته‌های علمی و مشورتی، برگزاری دوره‌های آموزشی، پایش میدانی ایمنی محصولات و اجرای نظام شناسه‌گذاری و ردیابی اعلام کرد.

دکتر پیرصالحی همچنین بهره‌برداری یا تکمیل سامانه‌های فناوری اطلاعات مرتبط با زنجیره توزیع تجهیزات پزشکی، شناسنامه وسایل پزشکی، کدینگ نسخه‌نویسی تجهیزات و مدیریت امور داروخانه‌ها را از دیگر اقدامات مهم سازمان برشمرد.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی در پایان تأکید کرد که این اقدامات با هدف افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از تولید داخلی، تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان انجام شده و بخشی از مأموریت‌های سازمان در سال نخست دولت چهاردهم را محقق کرده است.

